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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 08:23 BJT

《香港报摘》--经济日报5月20日

* 要闻版头条：

--香港双倍印花税修订换楼期限，年内陆续开售近万伙新盘可受惠，预料发展商将三招尽吸换楼客，包括：现楼特长成交期；先住后付；推过渡性贷款计划及高成数二次贷款安排。 * 其他： 　　--按揭证券公司的小型贷款计划推出近两年，财政司司长曾俊华指出，计划已协助逾100个创业个案，批出逾3,000万港元贷款。

--丽新系执行董事周福安视为三大发展项目之一的海洋酒店昨出现突破，丽新发展 为首的财团昨获得招标确认书，将以41亿港元发展及营运海洋公园海洋酒店。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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