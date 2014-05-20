《香港报摘》--经济日报5月20日

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
* 要闻版头条：
--香港双倍印花税修订换楼期限，年内陆续开售近万伙新盘可受惠，预料发展商将三招尽吸换楼客，包括：现楼特长成交期；先住后付；推过渡性贷款计划及高成数二次贷款安排。 * 其他： --按揭证券公司的小型贷款计划推出近两年，财政司司长曾俊华指出，计划已协助逾100个创业个案，批出逾3,000万港元贷款。
--丽新系执行董事周福安视为三大发展项目之一的海洋酒店昨出现突破，丽新发展 为首的财团昨获得招标确认书，将以41亿港元发展及营运海洋公园海洋酒店。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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