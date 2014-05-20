《香港报摘》--信报5月20日

* 要闻版头条：

--汇丰控股 在港举行非正式股东会，会否增加派息仍是股东最关注的问题。汇控集团行政总裁欧智华表示，有信心会一如往年，今年第四季会增加派息。 * 其他： --中电控股 公布今年首季营运简报，并派发第一期中期股息每股0.54港元，较去年同期的0.53港元微升1.9%。

--港股昨天出现乌龙盘，华电国际 于临近收市前，录得每股5,860港元的成交，涉及62万股，总值36.22亿港元。港交所 发言人表示，此次属非自动对盘交易，只会影响成交额，相关交易将于今日取消。

--国美 首季纯利2.68亿元人民币，按年大幅增长2.5倍，主要是受收入及综合毛利率上升带动。期内实体店同店销售增长达8.1%，电子商贸综合毛利率升至7.2%，较去年底改善1.1个百分点。（完）