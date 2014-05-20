《香港报摘》--信报5月20日

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
* 要闻版头条：
--汇丰控股 在港举行非正式股东会，会否增加派息仍是股东最关注的问题。汇控集团行政总裁欧智华表示，有信心会一如往年，今年第四季会增加派息。 * 其他： --中电控股 公布今年首季营运简报，并派发第一期中期股息每股0.54港元，较去年同期的0.53港元微升1.9%。
--港股昨天出现乌龙盘，华电国际 于临近收市前，录得每股5,860港元的成交，涉及62万股，总值36.22亿港元。港交所 发言人表示，此次属非自动对盘交易，只会影响成交额，相关交易将于今日取消。
--国美 首季纯利2.68亿元人民币，按年大幅增长2.5倍，主要是受收入及综合毛利率上升带动。期内实体店同店销售增长达8.1%，电子商贸综合毛利率升至7.2%，较去年底改善1.1个百分点。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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