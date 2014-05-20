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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 08:05 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月20日

路透香港5月20日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：（1美元=7.7517港
 元      ）
                                                                                    
 美股道琼工业指数      周一收高20.55点或0.12%，报16,511.86点。高成长性的网络和生物科
 技股提振Nasdaq指数攀升近1%。
                                                                                    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢
 价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)  
 
 -----------------------------------------------------------------------------------
 --
 中海油                       171.280   -0.01      12300            13.277      -0.0
 2
 中国铝业                       9.020   -1.10      10734             2.797      -0.4
 7
 中国移动                      50.540    1.79     468729            78.354       2.2
 2
 中国人寿                      38.660   -0.95      62922            19.979       0.1
 9
 中石油                       119.240    0.75      29282             9.243      -0.4
 0
 中石化                        90.410   -0.72      20172             7.008       0.4
 1
 汇丰控股                      53.230    0.04    1779106            82.525       0.6
 4
 中电信                        51.150   -2.35      27032             3.965       0.1
 3
 中国联通                      15.180   -3.07     211696            11.767       0.0
 6
 兖州煤业                       7.800   -0.13      19025             6.046      -0.0
 6
 华能国际                      42.740    2.27      18457             8.283       0.6
 4
 南方航空                      15.040   -0.66      12744             2.332       1.3
 8
 东方航空                      15.440   -0.39       3456             2.394       0.5
 8
 中芯国际                       4.140    0.98      13263             0.642       0.2
 9（完）
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