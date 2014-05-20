《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月20日

路透香港5月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：（1美元=7.7517港 元 ） 美股道琼工业指数 周一收高20.55点或0.12%，报16,511.86点。高成长性的网络和生物科 技股提振Nasdaq指数攀升近1%。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢 价 (美元) (%) (港元) (%) ----------------------------------------------------------------------------------- -- 中海油 171.280 -0.01 12300 13.277 -0.0 2 中国铝业 9.020 -1.10 10734 2.797 -0.4 7 中国移动 50.540 1.79 468729 78.354 2.2 2 中国人寿 38.660 -0.95 62922 19.979 0.1 9 中石油 119.240 0.75 29282 9.243 -0.4 0 中石化 90.410 -0.72 20172 7.008 0.4 1 汇丰控股 53.230 0.04 1779106 82.525 0.6 4 中电信 51.150 -2.35 27032 3.965 0.1 3 中国联通 15.180 -3.07 211696 11.767 0.0 6 兖州煤业 7.800 -0.13 19025 6.046 -0.0 6 华能国际 42.740 2.27 18457 8.283 0.6 4 南方航空 15.040 -0.66 12744 2.332 1.3 8 东方航空 15.440 -0.39 3456 2.394 0.5 8 中芯国际 4.140 0.98 13263 0.642 0.2 9（完）