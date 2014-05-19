《徐小庆专栏》美债收益率持续下行与外汇占款的关系

（作者为路透特邀专栏作家，仅代表本人观点）

我再谈谈对美债收益率持续下行的看法，这个问题和外汇占款未来的走势有关。

年初时市场的一个普遍共识是，美国经济复苏会带动美债收益率持续回升和美元走强，并进而对新兴市场产生明显的资本外流压力，类似于94年，而在那一轮美国加息周期中，亚洲经济最终遭受重创，并出现了金融危机。

但市场实际的表现却大相径庭，10年期美债收益率近期大幅下行，创下7个月来的新低，而美元指数也一直徘徊在80附近的低位，资金重新回流新兴市场和高息货币，如澳元年初以来持续走强。那么为什么在美国经济数据整体偏强的环境下，美债收益率却持续下行呢？

我先列举一下我看到的几种解释。

第一，市场对美国长期均衡利率的预期回落。PIMCO总裁比尔格罗斯在5月的投资月报中曾谈到，在一个高杠杆的经济环境中，利率必须维持在一个较低水平，以便令负债部门存活下来。他其中引用美联储理事的一个建议，认为中性的实际利率应该在0%左右；也就是说，如果联储2%的通胀目标达到，那么美国的名义长期均衡利率应该在2%附近。

今天伯南克也提到了类似的观点。

事实上，在过去9个季度以来，美联储理事们对长期均衡利率的平均预测在持续回落，从4.2%下跌到3.85%左右。反映在债券市场上，就是收益率曲线的平坦化，美债隐含的5年后5年期利率(一般用来体现市场对长期均衡利率的预期)持续下降。

第二，美国政府赤字收缩，新增国债供给减少。据加拿大丰业银行（Bank of Nova Scotia）估计，在12.1万亿美国国债市场中，刨除美联储已经购买的（美联储基本上持有到期），市场上能买到的10年期及以上的债券只占5%。而今年美国财政收支改善，使得新增的国债供给减少。

第三，美债期货空头拥挤，空头集中回补。

第四，长期资金进入美债市场的猜测，包括美国的养老金和中国外管局。

第五，其它主要经济体对美国国债收益率的拖累，如欧洲QE预期压低了德债收益率，边缘国家的国债收益率也一度跌至3%以下，这和去年日本推出QE之前的表现是一致的。

我个人对第五条解释最感兴趣，但是我想问的一个问题是，为什么美国国债收益率就不能带动其他国家的国债收益率上行呢？

以美国和德国10年期国债的利差为例，目前处于历史高位，换句话讲，如果认为历史波动区间仍然有效的话，那么要么美国国债收益率带动德国国债收益率上行，要么德国国债收益率带动美国国债收益率下行。

实际上在94年美国和欧洲利率周期也不同步，当时美国加息而德国仍在降息，但是德国10年期国债收益率却跟着美国国债收益率上行，只有短期利率变动不大，表现为收益率曲线的陡峭化上行，而美国的收益率曲线则是平坦化上行。

而这次正好反过来，欧洲QE预期引起的德国国债收益率下行拉动美国国债收益率回落。

这一现象说明当前的美国经济似乎并未强到可以像94年那样带动全球经济上行的地步，反倒受到了其它经济体的拖累。美债收益率之所以与美国经济出现背离，本质上反映的是美国无法依靠自身的经济复苏拉动全球经济走出增长低谷。

从全球GDP的占比来看，94年3大主要经济体对全球GDP的贡献分别是：欧盟（30%）、美国（27%）、日本（18%），而中国占比只有2.1%。2013年这个顺序变为：欧盟（24%）、美国（23%）、中国（12%）。新兴市场的权重从1994年的18%升至39%。

所以，如果欧洲、日本和中国都没能摆脱经济下行的趋势，美国经济也很难独善其身，美债收益率也就更容易受到外部环境的拖累。美债收益率年初的下行更多体现了中国和欧洲经济的疲弱。

有一句话说：不看空中国，不看好世界。不是说中国有多好，但中国如果不好，全世界也好不到哪儿去。全球的一体化程度加深及新兴市场的话语权提高使得经济的相互渗透和影响与1994年有很大的不同，这是我对今年的外部环境与1994年美国进入加息周期时的差异的理解。（完）