美国海军再次呼吁增加美军舰艇访问越南数量

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
(本文由路透中文网编译并提供)
路透香港5月15日（记者 Greg Torode） - 伴随着中越局势的紧张，美国海军周四再次呼吁增加美国舰艇访问越南的数量。
负责保护美国太平洋利益的美国海军第七舰队在发给路透的声明中重申加强美越海军关系的意愿。
越南本周发生反华暴乱，导致20多人丧生，被认为是中资拥有的工厂被焚烧。这场暴乱爆发前不久，中国在南中国海争议水域搭建油井设施。
“我们有兴趣与南中国海所有伙伴进行接触，愿意增加对越南港口的访问，”美国第七舰队发言人William Marks在回答美越海军关系问题的邮件中称。
美越一直在逐步深化军事关系，但目前为止，越南限制美国舰艇一年只能访问越南港口一次，每次不超过三艘船。
越南官员称，正在进一步增强与美国有关加强海军接触的对话，但对中国的相关反应很敏感。
“我们正在和美国接触。但说紧张局势会如何改变我们的做法还为时尚早。我们要考虑很多问题。”一名越南军方消息人士表示。
美国海军也期待与实力不断增强的越南海军进行更多演习。去年在越南中部海岸外的搜救演习是两国海军首次合作。
“我们随时可以增加演习的复杂程度，这能提升两国海军的沟通和互动。”Marks表示。
“总体目标是加强地区安全和稳定，合作是其中重要部分。”
美国军事官员称，美国海军并未因中越危机而改变部署，但目前每天在南海进行侦查飞行。美国第七舰队旗舰“蓝岭”号以及一艘驱逐舰目前也在南中国海水域。
澳大利亚国防学院越南军事问题专家Carl Thayer指出，越南应该抓住一切扩大与美国进行军事合作的机会，包括情报共享。
“眼下，讨好美国既符合越南的长期利益，也是重要的短期策略。这是越南为数不多的选择之一。”（完）
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注