中国公开市场：一级交易商本周仍可上报多期限正/逆回购，及央票需求

路透上海5月19日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

央行公开市场上周仅进行了两次28天期正回购，到期的三年期央票也未续做。当周公开市场转为净投放440亿元人民币。

业内人士表示，央行暂停此前三年央票到期续做的“锁长”手法，体现了弱经济背景下货币政策中性略偏宽松的定位，而未来政策能否大力度放松还待看宏观基本面的脸色。

本周公开市场到期资金规模为1,850亿元，全部为正回购。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。 且今年首季央行累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

**央行公开市场相关报导