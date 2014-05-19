版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 09:11 BJT

全球金市：美国经济乐观前景打压金价续跌，供应疑虑促铂族金属上扬

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五称，其持仓量下降0.26吨至781.99吨。

印度4月黄金饰品出口连续第三个月上升，因印度央行允许更多公司进口黄金之后，原材料供应状况改善。

俄罗斯国家贵金属和宝石贮备库Gokhran主管Andrey Yurin周五对国际文传电讯社表示，计划开始从俄罗斯生产商手中购买钯金以增加库存，这意味着策略上的转变。

铂金和钯金上周录得六周最大涨幅后本周续升。

南非铂金公司Impala Platinum 称其南非Rustenburg矿厂雇员长达16周的罢工影响“巨大”，并称营收已因此损失逾5亿美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 王兴亚/李爽 审校 张若琪/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐