《台湾重要政经日程》--5月19日

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
===================今日重要政经消息=============================
5/19(一)
--09:00 立法院经济委员会邀请经济部长报告并备询。
--09:00 立法院财政委员会邀请金管会主委报告并备询。
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5/20(二)
--13:00 IDC分析师会议。
--16:00 台湾经济部公布4月外销订单金额统计，上月为年增5.9%。
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支，去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
5/22(四)
--08:30 主计总处公布4月经季调失业率，上月为4.06%。
5/23(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。
--16:00 经济部公布4月工业生产数据，上月年增为3.05%。
--16:00 主计总处公布第一季经济成长率，第一季概估值为3.04%。
5/26(一)
--16:10 央行公布4月货币总计数M2，上月年增率为5.89%。
5/27(二)
--台经院举办亚洲政经景气展望研讨会。
5/29(四)
--资策会MIC召开2014年下半年资讯产业展望记者会。
6/2(一)
--端午节休市一日。
6/5(四)
--08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.65%。
--16:10 台湾央行公布5月底外汇存底金额，上月4,214.95亿美元。
6/9(一)
--16:00 财政部公布5月海关出口/进口数据，上月出口年增6.2%。
6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注