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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 09:04 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在亚洲市场表现淡静

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* 纽约收盘涨0.15%，本周亚洲市场料陷于窄幅区间波动

* 本周数据包括：英国4月CPI,零售销售以及GDP

* 从波林格区间看将处于盘整

* 周五所及的低点1.6784，以及10日移动均线切入位1.6861将分别是初始支撑位和阻力位。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 石冠兰)
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