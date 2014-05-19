《焦点》日本3月核心机械订单猛增，加税料只是短痛

**信心料将反弹**

路透短观调查显示，日本5月制造业景气判断指数为正19，从上月创近七年高点的正25回撤。非制造业指数为21，从4月创纪录高点的35大降14点。

预计8月制造业和非制造业指数将分别回升至正21和正28，说明乐观人气强于悲观人气。本次调查于4月25日至5月12日期间进行，覆盖了400家大中型企业，其中246家作出回覆。

消费税的上调助长对此举可能严重抑制消费，打乱经济复苏步调的疑虑。之前日本首相安倍晋三采取激进的财政和货币刺激举措，刺激了经济复苏。

企业高层还指出，中国和其他新兴市场增长放缓，已拖累日本出口和经济复苏。这与决策层的担忧相呼应。

日本1-3月当季经济增长为两年多来最快，因消费者纷纷赶在消费税上调前购物支出，而且企业投资上升，表明对未来经济成长前景抱有信心。