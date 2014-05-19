《焦点》日本3月核心机械订单猛增，加税料只是短痛

《汇市简讯》未来一周风险事件或将推动欧元/美元升破近期交投区间
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
**信心料将反弹**
路透短观调查显示，日本5月制造业景气判断指数为正19，从上月创近七年高点的正25回撤。非制造业指数为21，从4月创纪录高点的35大降14点。
预计8月制造业和非制造业指数将分别回升至正21和正28，说明乐观人气强于悲观人气。本次调查于4月25日至5月12日期间进行，覆盖了400家大中型企业，其中246家作出回覆。
消费税的上调助长对此举可能严重抑制消费，打乱经济复苏步调的疑虑。之前日本首相安倍晋三采取激进的财政和货币刺激举措，刺激了经济复苏。
企业高层还指出，中国和其他新兴市场增长放缓，已拖累日本出口和经济复苏。这与决策层的担忧相呼应。
日本1-3月当季经济增长为两年多来最快，因消费者纷纷赶在消费税上调前购物支出，而且企业投资上升，表明对未来经济成长前景抱有信心。
日本央行去年4月祭出大量货币刺激，誓言通过积极的资产购买，让基础货币增加一倍，以在大约两年时间内将通胀率推升至2%。之后央行则按兵不动。(完) (编译 王兴亚/戴素萍/张若琪 审校 徐文焰/许娜)
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选