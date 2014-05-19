版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 09:31 BJT

国际油市：美国原油守在102美元上方，受利比亚局势等政治风险支撑

利比亚国家石油公司一高官周五表示，El Feel油田因示威活动再度关闭，El Sharara油田也仍未复工。该国产量小跌至每日约20万桶，远低于140万桶的去年日产量。

乌克兰问题仍为油价提供支撑背景。美国总统奥巴马周五与法国总统奥朗德讨论了乌克兰情势。白宫说，如果俄罗斯继续其挑衅行为，美法一致认为俄罗斯必将面临更大的代价。

同时，俄罗斯能源部长Alexander Novak周五说，如果乌克兰偿还截至4月1日所欠35亿美元天然气债务中的22亿美元，将向乌克兰的6月天然气供应提供折扣。

美国与伊朗官员周五表示，伊朗与六大强国本周有关结束伊朗核计划的谈判没有进展。此项谈判能否在7月20日最后期限之前有所突破，令人感到忧心。

美国4月房屋开工跳涨，建筑许可触及将近六年以来高点，让人冀望处境不妙的房屋市场可能正在持稳。

中国官方数据显示，主要城市4月房价同比涨幅降至11个月低位，环比涨幅亦持续收窄。在当前楼市进入调整的背景下，房价升势趋缓。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/李婷仪 审校 石冠兰/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐