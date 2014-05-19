国际油市：美国原油守在102美元上方，受利比亚局势等政治风险支撑

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
利比亚国家石油公司一高官周五表示，El Feel油田因示威活动再度关闭，El Sharara油田也仍未复工。该国产量小跌至每日约20万桶，远低于140万桶的去年日产量。
乌克兰问题仍为油价提供支撑背景。美国总统奥巴马周五与法国总统奥朗德讨论了乌克兰情势。白宫说，如果俄罗斯继续其挑衅行为，美法一致认为俄罗斯必将面临更大的代价。
同时，俄罗斯能源部长Alexander Novak周五说，如果乌克兰偿还截至4月1日所欠35亿美元天然气债务中的22亿美元，将向乌克兰的6月天然气供应提供折扣。
美国与伊朗官员周五表示，伊朗与六大强国本周有关结束伊朗核计划的谈判没有进展。此项谈判能否在7月20日最后期限之前有所突破，令人感到忧心。
美国4月房屋开工跳涨，建筑许可触及将近六年以来高点，让人冀望处境不妙的房屋市场可能正在持稳。
中国官方数据显示，主要城市4月房价同比涨幅降至11个月低位，环比涨幅亦持续收窄。在当前楼市进入调整的背景下，房价升势趋缓。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵/李婷仪 审校 石冠兰/于春红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注