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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 10:08 BJT

中国个股：成飞集成公布重组预案，拟定向增发购近160亿元军工资产

路透北京5月19日 - 在中国重工 去年首开军工重大总装资产证券化先河后，停牌近五个月的成飞集成 周一公布重组预案，拟向中国航空工业集团、华融资产管理公司、江西洪都航空工业集团发行股份购买资产，标的资产预估值158.47亿元人民币。

这次重组主要是购买该公司控股股东中航工业下属从事防务装备制造相关的业务资产。

同时，成飞集成还将实施配套融资，即拟向中航工业、华融公司、中航飞机 、中航机电 、中航投资 、中航科工 、中航电子 等10家特定投资者非公开发行股份募集资金。

公告称，本次募集配套融资总额不超过本次发行股份购买资产交易总额的25%，且不超过52.82亿元。按照16.60元/股的发行价格计算，本次募集配套资金发行股份的数量不超31,822万股；发行股份购买资产和配套融资数量合计不超过127,287万股。

去年9月，中国船舶重工股份有限公司公告称，拟向大船集团、武船集团等不超过10家战略投资者，非公开发行不超过22.08亿股，募集资金至多84.8亿元，用以收购军工重大装备总装资产及业务等。

成飞集成自去年12月23日起停牌，停牌前收报15.15元。该股今日复牌后即封涨停至16.67元。（完）

欲浏览更多内容，请点选深交所网站 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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