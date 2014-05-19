中国个股：成飞集成公布重组预案，拟定向增发购近160亿元军工资产

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透北京5月19日 - 在中国重工 去年首开军工重大总装资产证券化先河后，停牌近五个月的成飞集成 周一公布重组预案，拟向中国航空工业集团、华融资产管理公司、江西洪都航空工业集团发行股份购买资产，标的资产预估值158.47亿元人民币。
这次重组主要是购买该公司控股股东中航工业下属从事防务装备制造相关的业务资产。
同时，成飞集成还将实施配套融资，即拟向中航工业、华融公司、中航飞机 、中航机电 、中航投资 、中航科工 、中航电子 等10家特定投资者非公开发行股份募集资金。
公告称，本次募集配套融资总额不超过本次发行股份购买资产交易总额的25%，且不超过52.82亿元。按照16.60元/股的发行价格计算，本次募集配套资金发行股份的数量不超31,822万股；发行股份购买资产和配套融资数量合计不超过127,287万股。
去年9月，中国船舶重工股份有限公司公告称，拟向大船集团、武船集团等不超过10家战略投资者，非公开发行不超过22.08亿股，募集资金至多84.8亿元，用以收购军工重大装备总装资产及业务等。
成飞集成自去年12月23日起停牌，停牌前收报15.15元。该股今日复牌后即封涨停至16.67元。（完）
欲浏览更多内容，请点选深交所网站 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注