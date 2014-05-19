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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 09:22 BJT

我的钢铁网：5月16日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自5月16日的《我的钢铁网》：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11475万吨,环比上周增215万吨，同口径库存11037万吨；其中澳矿5528万吨，巴西2342万吨，贸易矿3805万吨，精粉440万吨，球团341万吨，块矿1612万吨。Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1025.5万吨，环比上周微幅下降。

本周港口库存大涨215万吨，库存总量创历史新高，其中北方主港功不可没，七港涨幅达180万吨，而增量主要体现在日照、青岛、曹妃甸三大主港。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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