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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 09:26 BJT

长江期货：期指持仓自历史高点下降，主力净空维持高位

以下内容节选自5月19日的《期货日报》：

上周五股指期货持仓量由历史高位下降，总持仓量减少6060手。即使剔除IF1405到期交割因素影响，持仓量仍然下降3419手。然而，在总体市场持仓量下降的背景下，主力净空持仓量不降反升。前20名席位在IF1406与IF1409合约上共持买单92600手、卖单115141手。主力净空持仓量22541手，较前一交易日大幅增加2567手，主力净空持仓量继续维持高位。

上周四IF1405合约上，前20席位共持买单12651手，前20席位共持卖单15751手。上周五由于到期交割，该合约上的净空持仓量3100手被自然抹去。因此，上周五主力净空持仓量能继续大幅增加，表明主空席位力量强劲。从IF1406多空席位数据可以看出，净空持仓量的大幅增加源于空方移仓比多方更积极。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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