中国企业：香港中旅集团副董事长王帅廷接受调查，因涉华润集团工作

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透香港5月19日 - 香港中旅集团称，其副董事长、总经理王帅廷因涉嫌在华润集团工作期间严重违纪违法，目前正接受组织调查。
港中旅上周六在总部紧急召开高管人员会议，由董事长张学武宣布有关消息。据集团网站的公布称，虽然王帅廷是涉嫌在华润集团工作期间严重违纪违法，不是发生在香港中旅集团，但要按照上级组织要求，全力做好配合调查工作。
上月中央纪委监察部公布，华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。
王帅廷于2011年加入港中旅之前，在华润集团工作达17年，曾经担任华润电力 主席兼首席执行官、华润集团副董事长兼副总经理等职务。
港中旅是中央直接管理的国有重点大型企业，受国资委监管，也是最大的旅游央企和四大驻港中资企业之一。旗下上市公司香港中旅 主要经营旅行社、酒店和国内景区等业务。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注