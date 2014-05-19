中国债市动态：中长期金融债收益率跌约5bp，此前规范同业新规出炉

路透上海5月19日 - 在监管部门上周五下发规范同业业务新规后，中国银行间债市周一早盘三至10年期金融债收益率跌约5个基点(bp)，相对而言，同为利率债主要品种的国债则暂时变化不大。

北京一银行交易员表示，一早开盘，国开行等三年以上的金融债收益率即下行约5个bp，而国债变化不大。

为规范规模日益膨胀的银行同业业务，中国央行协同三会及外管局上周五联合发布通知予以规范，业界流传的“9号文”靴子终落地，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度，尤其是此前狂飙的买入返售类非标业务。

北京一券商交易员认为，金融债早盘走势，肯定与此前同业新规有关，“(有些)非标不能做了，都买债了。”