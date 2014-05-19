中国债市动态：中长期金融债收益率跌约5bp，此前规范同业新规出炉

《汇市简讯》未来一周风险事件或将推动欧元/美元升破近期交投区间
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
路透上海5月19日 - 在监管部门上周五下发规范同业业务新规后，中国银行间债市周一早盘三至10年期金融债收益率跌约5个基点(bp)，相对而言，同为利率债主要品种的国债则暂时变化不大。
北京一银行交易员表示，一早开盘，国开行等三年以上的金融债收益率即下行约5个bp，而国债变化不大。
为规范规模日益膨胀的银行同业业务，中国央行协同三会及外管局上周五联合发布通知予以规范，业界流传的“9号文”靴子终落地，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度，尤其是此前狂飙的买入返售类非标业务。
北京一券商交易员认为，金融债早盘走势，肯定与此前同业新规有关，“(有些)非标不能做了，都买债了。”
剩余期限约9.7年的固息国开债140205券最新成交 在5.15%，上日尾盘为5.1925%。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
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