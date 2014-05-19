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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 09:23 BJT

期货日报：货源紧张和消费旺季维持沪铜高升水，后期或小幅回落

以下内容节选自5月19日的《期货日报》：

4月以来，沪铜现货升水出现了极其反常的波动，升水幅度一度高达1500元/吨，创下5年来的纪录。5月交割后，铜现货升水仍高达725元/吨，那么这种高升水还会持续吗？贸易商为什么能将铜升水推高到如此地步呢？市场上货源紧张，下游企业的采购策略，以及二季度消费旺季，是推高升水的主要因素。

货源紧张是高升水形成的基础，但是未来货源将会逐步变得宽松，与此同时消费走弱，贸易商挤升水的基础正在逐步缺失。后市高升水可能出现一定幅度的下降，重心大概在200—700元/吨之间，但是出现持续贴水的概率较小。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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