港报财经评论：美国细价股跌一成“湿湿碎”--信报5月19日

美国细价股跌一成“湿湿碎”/ 习广思

美国股市先跌后回升，是调整抑或见顶，仍有待更多讯号告诉市场。不过，近日较多人谈论美国细价股，以罗素2,000指数（Russell 2,000 Index）为指标的表现，的确已较年内高位约1,212点下跌了约10%；同期标普500指数及道指仍在历史高位徘徊。美国4月新屋动工数目按月升13.2%，以年率计增至107.2万间，远胜市场预期的98万间；同月建筑批则上升8%，至108万间，胜过市场预期的101万间，创2008年6月以来最高水平。虽然5月密歇根大学消费信心指数远逊预期，美国10年及30年债息利率仍然反弹，10年期债息由2.47厘低位回升。

美债、美股（以大型股为首的主要指数）升势强劲，资金流向何以突然大规模涌向美国资产？令人莫名其妙。今年以来，游资离开俄罗斯、中国，但“金砖四国”之一的印度却在大选前的半年强势上升，新兴市场整体表现并不太差。欧洲在缺乏经济动力之下，欧罗汇价仍冲上1.4美元高位，欧央行再施出口术，不排除推QE，近日欧罗终于急跌，求仁得仁。以上的资金流向局面，与上周六所谈及的赌单边投资活动有很大关系，热钱及投机资金看中印度换央行行长、金融改革，单边睇好；美国距加息周期仍远，美债不看好的投资者不停入市，市场挟淡仓活动令美债价格不跌反直线上升。这些单边投机活动，令一个投资意念产生后可以发挥一段强力的上升或下跌浪，看中边固然赚大钱，看错边当然会损失惨重。

美股唯一表现两极化的是指数大价股与细价股。反映细价股表现的罗素2,000指数自年初升至1,212点高位后，近日跌至1,082点低位，高低位计相距约10%，可以定义为较具规模的调整。由于同期道指及标普500指数仍在冲向历史高位，是故细价股这个跌幅引起市场关注。翻查过去35年历史纪录，美国细价股平均高位计一整年内最大跌幅，平均数是16.2%，中位数是15.1%，跌幅最大是2008年金融海啸，急跌49.5%，其次是87股灾，跌39.2%，跌得最少是2013年，仅跌5.4%。以去年美股整体表现，细股价不单升势强劲，连一年内的调整幅度也是35年来最少。该指数去年劲升超过36%，远胜同期道指、标普及纳指表现，令今年来的跌幅显得合理化，亦反映美股细价股的sell off并不能显示大盘出现了转弱讯号。

____________________________________________________________________________

美债息挫日圆有望挑战百算/ 苏子

受到欧洲央行可能即将启动新一轮刺激措施，以及市场已相信联储局于明年中加息的可能性已大幅下降所影响，结果令到美国10年期国债息率持续下跌，上周五曾略破2.5厘关口，一度低见2.49厘的6个月新低水平。而与债息有高度相关的美元兑日圆，亦因此受到严峻沽压，幸而汇价在跌至上月的101.3日圆低位附近已止跌回稳，未见顺势进一步下跌至200天平均线以下。目前CME的期货交易资料反映，市场预期联储局在明年中加息的机会率，已自1个月前的51％大幅下跌至42％。稍后若市场情绪愈来愈相信联储局明年中加息的可能性已大降的话，相信届时美国10年期国债息率只会进一步走低，从而令到美元兑日圆顺利跌破200天平均线支持及今年的100.73日圆低位支持的可能性大增。

至于破位后的美元兑日圆会否成功下破100日圆这个极为触目的心理支持位，便一定要看届时能否在跌至100.73日圆的今年新位后，一直保持之下波动及收市了。若汇价只是略为跌破便已迅即掉头回稳，未能出现明显低收情况并且重返101日圆以上收市的话，那便要提防可能会是假突破，但倘若届时美国10年期国债息率，与美元兑日圆均已见双双出现止跌回升的逆转势头，投资者反而可视为趁低买入美元兑日圆的机会。

不过，始终趋势一旦形成，便不会这么容易成功逆转过来，所以，目前美国10年期国债息率的大弱势，相信会继续保持多一段时间，而这将有助美元兑日圆不易在创今年新低后，出现假突破的走势陷阱之余，反而更有甚高机会以单边市形式向下成功跌破100日圆心理关口，进一步往下寻底。上周二欧罗兑日圆成功跌破20天保历加通道底部支持收市后，便连续3个交易天在上述通道支持线以下波动及收市，故技术上看本周进一步以单边市形式走低的可能性甚高。上周五欧罗兑日圆所造的138.73日圆低位，与今年2月下旬的138.74日圆低位支持相若，若今日能顺利跌破此低位支持，预料稍后将会下试今年的136.2日圆低位。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞