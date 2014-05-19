港报财经评论：塘水滚塘鱼，选择防守股--经济日报5月17日

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
塘水滚塘鱼，选择防守股/ 林瑞芬
港股连涨6日之势中断，恒指昨收报22,712，跌0.08%；国指跌0.16%，收报9,955；大市成交额进一步缩至483亿港元。技术上，恒指回调不宜失守21,800，向上有阻于23,000，短期大致离不开此区间上落。美股周四又有所回，美国10年期债息跌穿关键支持位2.5厘水准。美债息自联储局减买债以来由近3厘连番下跌，主要原因有三：一是乌克兰局势未明，加强避险意识。二来，欧洲亦可能推出新一轮量化宽松政策，有传甚至推负利率政策，美债息也随欧洲债息下挫。三来，刚公布2月份美国住宅建筑商信心指标跌至12个月最低点，受寒冬天气的影响过后应该回复，但5月份数据仍显示建筑商对市场前景不太乐观，进一步印证月内联储局主席耶伦对房地产市场表示忧虑，所言非虚。由此可预料，联储局虽减买债，但维持超低利率的时间，可能比去年底预期为长。
理论上，美息跌，利股市。周初美股道指及标普500指数确曾再创历史新高，但据Market Data Group统计，纽约证券交易所周二交投量为今年第六低。此外，反映市场风险胃纳高的科技股代表指数纳指，近月未能随道指攀新高，这又启示了甚么？指数升高的背后，其实更深入反映投资者已经表现出极大的担忧，大多数机构都处于观望状态，导致交投量持续减少，创新高意味着风险的增加。眼看反映市场风险胃纳较低的道指或标普500指数，创新高，成交额亦不足配合升势；但反映市场风险胃纳较高的罗素2,000指数及纳指又跟涨不上，立体可见，其实美股市场表现也有所分化，好，并不是全面性。
技术上论，道指或标普500指数以矮仔爬楼梯式探高，往往又是转折的酝酿期，隐伏慢上急煞车落或再急抛升的可能性。后者恐怕要在美经济面突然恶化厉害，迫到联储局要出手第四轮量宽。相反，市场若出现突发利淡，美股都可以好容易呈大波动。年初以来，港股确没太多充裕游资炒作，现在升跌日均成交额都是500亿、600亿港元，投资者用眼观市恐怕多于出手买卖。买卖选股亦有所顾忌，此际还是多加顾及防守那方面。今日想同大家睇中航信 ，先从技术层面论，该股由今年高位近8.76港元回挫至今（昨报收5.87港元）已累计33%的下跌幅度，已有一定的修正，技术指标RSI已底背驰，而股价又抛离250天平均线较远，超卖后的技术性反弹有一定空间，返回250天线近6.6港元不算太冀望，止蚀5港元，5.5港元收集。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注