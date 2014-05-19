港报财经评论：塘水滚塘鱼，选择防守股--经济日报5月17日

塘水滚塘鱼，选择防守股/ 林瑞芬

港股连涨6日之势中断，恒指昨收报22,712，跌0.08%；国指跌0.16%，收报9,955；大市成交额进一步缩至483亿港元。技术上，恒指回调不宜失守21,800，向上有阻于23,000，短期大致离不开此区间上落。美股周四又有所回，美国10年期债息跌穿关键支持位2.5厘水准。美债息自联储局减买债以来由近3厘连番下跌，主要原因有三：一是乌克兰局势未明，加强避险意识。二来，欧洲亦可能推出新一轮量化宽松政策，有传甚至推负利率政策，美债息也随欧洲债息下挫。三来，刚公布2月份美国住宅建筑商信心指标跌至12个月最低点，受寒冬天气的影响过后应该回复，但5月份数据仍显示建筑商对市场前景不太乐观，进一步印证月内联储局主席耶伦对房地产市场表示忧虑，所言非虚。由此可预料，联储局虽减买债，但维持超低利率的时间，可能比去年底预期为长。

理论上，美息跌，利股市。周初美股道指及标普500指数确曾再创历史新高，但据Market Data Group统计，纽约证券交易所周二交投量为今年第六低。此外，反映市场风险胃纳高的科技股代表指数纳指，近月未能随道指攀新高，这又启示了甚么？指数升高的背后，其实更深入反映投资者已经表现出极大的担忧，大多数机构都处于观望状态，导致交投量持续减少，创新高意味着风险的增加。眼看反映市场风险胃纳较低的道指或标普500指数，创新高，成交额亦不足配合升势；但反映市场风险胃纳较高的罗素2,000指数及纳指又跟涨不上，立体可见，其实美股市场表现也有所分化，好，并不是全面性。

技术上论，道指或标普500指数以矮仔爬楼梯式探高，往往又是转折的酝酿期，隐伏慢上急煞车落或再急抛升的可能性。后者恐怕要在美经济面突然恶化厉害，迫到联储局要出手第四轮量宽。相反，市场若出现突发利淡，美股都可以好容易呈大波动。年初以来，港股确没太多充裕游资炒作，现在升跌日均成交额都是500亿、600亿港元，投资者用眼观市恐怕多于出手买卖。买卖选股亦有所顾忌，此际还是多加顾及防守那方面。今日想同大家睇中航信 ，先从技术层面论，该股由今年高位近8.76港元回挫至今（昨报收5.87港元）已累计33%的下跌幅度，已有一定的修正，技术指标RSI已底背驰，而股价又抛离250天平均线较远，超卖后的技术性反弹有一定空间，返回250天线近6.6港元不算太冀望，止蚀5港元，5.5港元收集。

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