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货币新闻 | 2014年 5月 19日 星期一 09:31 BJT

芝加哥期市：小麦期货下跌1%至五周低位，受天气预报拖累

7月大豆期货 跌0.2%，报每蒲式耳14.62美元，上周五下跌0.2%。

美国国家海洋及大气管理局预报称，美国许多主要种植区都将迎来降雨，小麦承压。

降雨将缓解美国冬小麦的压力，同时在春麦播种前增加土壤墒情。

埃及政府小麦购买机构周五表示，埃及购买了6万吨乌克兰小麦，付运期为6月20-30日。

美国农业部周五公布，民间出口商报告销售了18万吨大豆，将在2014/15销售年付运，出口地不详，但交易商称可能是中国。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 667.75 -6.50 -0.96% -1.55% 699.48 24

CBOT玉米 478.75 -4.75 -0.98% -1.14% 504.94 26

CBOT大豆 1462.00 -3.00 -0.20% -0.56% 1476.71 39

CBOT稻米 $15.45 $0.05 +0.32% +0.46% $15.46 55

美国原油 $102.06 $0.04 +0.04% +0.04% $101.77 61

汇率

欧元/美元 $1.370 $0.001 +0.07% -0.06%

美元/澳元 0.936 0.000 -0.01% +0.04%

　　附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/于春红; 审校 戴素萍/石冠兰)
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