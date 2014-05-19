芝加哥期市：小麦期货下跌1%至五周低位，受天气预报拖累

《汇市简讯》未来一周风险事件或将推动欧元/美元升破近期交投区间
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
7月大豆期货 跌0.2%，报每蒲式耳14.62美元，上周五下跌0.2%。
美国国家海洋及大气管理局预报称，美国许多主要种植区都将迎来降雨，小麦承压。
降雨将缓解美国冬小麦的压力，同时在春麦播种前增加土壤墒情。
埃及政府小麦购买机构周五表示，埃及购买了6万吨乌克兰小麦，付运期为6月20-30日。
美国农业部周五公布，民间出口商报告销售了18万吨大豆，将在2014/15销售年付运，出口地不详，但交易商称可能是中国。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 667.75 -6.50 -0.96% -1.55% 699.48 24
CBOT玉米 478.75 -4.75 -0.98% -1.14% 504.94 26
CBOT大豆 1462.00 -3.00 -0.20% -0.56% 1476.71 39
CBOT稻米 $15.45 $0.05 +0.32% +0.46% $15.46 55
美国原油 $102.06 $0.04 +0.04% +0.04% $101.77 61
汇率
欧元/美元 $1.370 $0.001 +0.07% -0.06%
美元/澳元 0.936 0.000 -0.01% +0.04%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/于春红; 审校 戴素萍/石冠兰)
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
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