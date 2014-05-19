芝加哥期市：小麦期货下跌1%至五周低位，受天气预报拖累

降雨将缓解美国冬小麦的压力，同时在春麦播种前增加土壤墒情。

埃及政府小麦购买机构周五表示，埃及购买了6万吨乌克兰小麦，付运期为6月20-30日。

美国农业部周五公布，民间出口商报告销售了18万吨大豆，将在2014/15销售年付运，出口地不详，但交易商称可能是中国。