港报社评：争议搁置不成，南海冲突添忧--星岛日报5月19日

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
越南民众原于昨天举行全国性大规模反华游行，但遭当局强力压止。但暴乱暂平，不等于局势缓和，相反，南海局势正持续升温，领土和领海纠纷在可见将来都无法化解，同时成为美国牵制中国的工具。
南海成为美国对中国包围链中最易擦枪走火的一环。中国、马来西亚、越南和菲律宾所声称的领土和领海疆域，多所重叠，各自占有部分岛礁及进行开发。
中国曾经就南海提出「搁置争议、共同开发」的建议。可是，共同开发的目标从未实现，搁置争议只是大家各自表述其主权立场，而且不断各自开发资源和进占岛屿。至于制订《南海行为守则》，美国积极透过越南和菲律宾列入东盟议程，但是所倡议的内容难获中国接受，而东盟部分成员又不愿卷进南海争议漩涡，至今都没有成事。
中国近年海军实力突飞猛进，正积极提升对南海的控制实力，近期成立包括东沙、南沙和西沙群岛的三沙市行政区域，在争议海域钻探石油，与越南及菲律宾武装船舰对峙。这些行为的代价，除了影响对菲越的关系，更让「重返亚洲」的美国描述中国以大欺小，藉词加强干预，增加在南海的军事实力，奥巴马最近访菲，即签署协议加强军事合作。
菲越有美国撑腰，中国又绝不退让，冲突风险正不断提升，虽然各方都不希望爆发大规模战争，但是小规模的武装冲突并非不可能。
由于中国国力增强，即使没有战争，都会引起「中国威胁论」。中国在增加对南沙控制之外，还需要说服东南亚其他国家，愿与大家和平共处，共同发挥最大利益。
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瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注