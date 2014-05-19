港报社评：争议搁置不成，南海冲突添忧--星岛日报5月19日

越南民众原于昨天举行全国性大规模反华游行，但遭当局强力压止。但暴乱暂平，不等于局势缓和，相反，南海局势正持续升温，领土和领海纠纷在可见将来都无法化解，同时成为美国牵制中国的工具。

南海成为美国对中国包围链中最易擦枪走火的一环。中国、马来西亚、越南和菲律宾所声称的领土和领海疆域，多所重叠，各自占有部分岛礁及进行开发。

中国曾经就南海提出「搁置争议、共同开发」的建议。可是，共同开发的目标从未实现，搁置争议只是大家各自表述其主权立场，而且不断各自开发资源和进占岛屿。至于制订《南海行为守则》，美国积极透过越南和菲律宾列入东盟议程，但是所倡议的内容难获中国接受，而东盟部分成员又不愿卷进南海争议漩涡，至今都没有成事。

中国近年海军实力突飞猛进，正积极提升对南海的控制实力，近期成立包括东沙、南沙和西沙群岛的三沙市行政区域，在争议海域钻探石油，与越南及菲律宾武装船舰对峙。这些行为的代价，除了影响对菲越的关系，更让「重返亚洲」的美国描述中国以大欺小，藉词加强干预，增加在南海的军事实力，奥巴马最近访菲，即签署协议加强军事合作。

菲越有美国撑腰，中国又绝不退让，冲突风险正不断提升，虽然各方都不希望爆发大规模战争，但是小规模的武装冲突并非不可能。

由于中国国力增强，即使没有战争，都会引起「中国威胁论」。中国在增加对南沙控制之外，还需要说服东南亚其他国家，愿与大家和平共处，共同发挥最大利益。

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