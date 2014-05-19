港报社评：民意憎拉布，搞事议员快“行开”--文汇报5月19日

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
财政司司长曾俊华昨日在网志撰文，重申若拉布持续，政府难免出现财政危机；他并强调，市民对这场「翻做」的闹剧已感到非常厌烦，希望拉布议员尽快谢幕，若还是冥顽不灵，难免有人会叫他们「行开啦！」
立法会现时仍然就拉布议员的1,192项预算案修订进行辩论，议员发言冗长重复，琐碎无聊，不仅浪费议会的时间和资源，更令到政府随时面临财政悬崖危机。700万市民无辜成为拉布的受害者，要求拉布议员早日「行开」结束闹剧是理所当然。如果拉布议员仍不理会市民的愤怒，市民势必有进一步行动来惩罚拉布议员，并且在下次选举时用手上选票将他们赶出立法会。
对于曾俊华的批评，拉布的陈伟业声称要与曾俊华公开辩论财政预算案，如果其后的民调显示，拉布得不到市民支持，他会在立法会上「收声」云云。陈伟业的建议是多此一举，拉布根本是无理取闹，预算案提出多项扶贫安老助弱措施，基层是最大受益者，拉布持续，民生受害最深，无日无之的拉布已是神憎鬼厌，甚至连反对派议员也不敢公然支持，民意十分清晰。
应该看到，拉布议员亦知道民意的反感，于是提出政府申请临时拨款以应付拉布期间的财政支出，他们不会阻碍。现时唯有令拉布议员感受到民意的压力，承担沉重的政治代价，才可令他们不敢动辄拉布。同时，立法会主席和大多数议员应共同承担起「剪布」的责任，令拉布闹剧早日收档。
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瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注