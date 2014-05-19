港报社评：民意憎拉布，搞事议员快“行开”--文汇报5月19日

财政司司长曾俊华昨日在网志撰文，重申若拉布持续，政府难免出现财政危机；他并强调，市民对这场「翻做」的闹剧已感到非常厌烦，希望拉布议员尽快谢幕，若还是冥顽不灵，难免有人会叫他们「行开啦！」

立法会现时仍然就拉布议员的1,192项预算案修订进行辩论，议员发言冗长重复，琐碎无聊，不仅浪费议会的时间和资源，更令到政府随时面临财政悬崖危机。700万市民无辜成为拉布的受害者，要求拉布议员早日「行开」结束闹剧是理所当然。如果拉布议员仍不理会市民的愤怒，市民势必有进一步行动来惩罚拉布议员，并且在下次选举时用手上选票将他们赶出立法会。

对于曾俊华的批评，拉布的陈伟业声称要与曾俊华公开辩论财政预算案，如果其后的民调显示，拉布得不到市民支持，他会在立法会上「收声」云云。陈伟业的建议是多此一举，拉布根本是无理取闹，预算案提出多项扶贫安老助弱措施，基层是最大受益者，拉布持续，民生受害最深，无日无之的拉布已是神憎鬼厌，甚至连反对派议员也不敢公然支持，民意十分清晰。

应该看到，拉布议员亦知道民意的反感，于是提出政府申请临时拨款以应付拉布期间的财政支出，他们不会阻碍。现时唯有令拉布议员感受到民意的压力，承担沉重的政治代价，才可令他们不敢动辄拉布。同时，立法会主席和大多数议员应共同承担起「剪布」的责任，令拉布闹剧早日收档。

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