港报社评：一书激起千重浪再省思贫富悬殊--明报5月19日

法国经济学者皮凯提（Thomas Piketty）的新书《21世纪资本论》（Capital in the Twenty-FirstCentury）印行后引起巨大热议，这名学者认为，发达国的贫富不均，本世纪在世界各地会愈趋严重，欧洲19世纪的世袭资本主义重临，对民主社会基础带来危险。

如何解决贫富悬殊，皮凯提建议的解决之道，于今天主流的经济学说而言堪称「离经叛道」，他在书中提出三点：（1）加强福利国家建设；（2）加强累进入息税；（3）开征环球财富税。这三者，尤其是最后两点，随即引起其他经济学者炽热争论，皮凯提说发达国家的累进入息税最高可达80%，但毫无疑问，其客观后果会阻碍经济增长；至于环球财富税在操作上亦极为困难，连皮凯提也承认这是「乌托邦理想」，然而若然各国愿意分享资料，他认为或会有机会实现这一构想。

香港目前的税种不算广泛，税率亦较低，社会保障制度较欧美国家为少，政府的重新分配财富政策，对纾缓贫富悬殊作用不大。香港毋须、也不必要推行北欧式的福利社会主义，但从管治一城一地的角度审视，香港的贫富悬殊现象正在恶化，若无适当治理，对特区政府的管治必然会有影响。

香港要实现皮凯提的征税建议并不可行，香港在税务方面变动的空间不大，政府无法挹注资金投于社会福利。然而，香港昂贵的土地，在客观上令低层以至中产阶级生活吃力。

《21世纪资本论》对解决贫富悬殊没有完美的答案，但提出了世人极为关注的质问，现在该轮到人们来为自己给出答案：到底是继续任由贫富悬殊恶化，抑或走一条新路，救人自救。

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