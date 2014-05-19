港报社评：一书激起千重浪再省思贫富悬殊--明报5月19日

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
法国经济学者皮凯提（Thomas Piketty）的新书《21世纪资本论》（Capital in the Twenty-FirstCentury）印行后引起巨大热议，这名学者认为，发达国的贫富不均，本世纪在世界各地会愈趋严重，欧洲19世纪的世袭资本主义重临，对民主社会基础带来危险。
如何解决贫富悬殊，皮凯提建议的解决之道，于今天主流的经济学说而言堪称「离经叛道」，他在书中提出三点：（1）加强福利国家建设；（2）加强累进入息税；（3）开征环球财富税。这三者，尤其是最后两点，随即引起其他经济学者炽热争论，皮凯提说发达国家的累进入息税最高可达80%，但毫无疑问，其客观后果会阻碍经济增长；至于环球财富税在操作上亦极为困难，连皮凯提也承认这是「乌托邦理想」，然而若然各国愿意分享资料，他认为或会有机会实现这一构想。
香港目前的税种不算广泛，税率亦较低，社会保障制度较欧美国家为少，政府的重新分配财富政策，对纾缓贫富悬殊作用不大。香港毋须、也不必要推行北欧式的福利社会主义，但从管治一城一地的角度审视，香港的贫富悬殊现象正在恶化，若无适当治理，对特区政府的管治必然会有影响。
香港要实现皮凯提的征税建议并不可行，香港在税务方面变动的空间不大，政府无法挹注资金投于社会福利。然而，香港昂贵的土地，在客观上令低层以至中产阶级生活吃力。
《21世纪资本论》对解决贫富悬殊没有完美的答案，但提出了世人极为关注的质问，现在该轮到人们来为自己给出答案：到底是继续任由贫富悬殊恶化，抑或走一条新路，救人自救。
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瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注