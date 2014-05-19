港报社评：FTAAP分化TPP影响，中国推动倡议解困--信报5月19日

2014年亚太经合组织（APEC)贸易部长会议昨天在青岛闭幕，会议同意制订《APEC推动实现亚太自贸区路线图》，反映中国除了积极推动《区域全面经济伙伴协定》（RCEP)，加强与周边国家的经贸联系外，还着力建设亚太自由贸易区（FTAAP)，以分化美国主导《跨太平洋战略经济伙伴关系协定》（TPP)所制订的「游戏规则」对中国的不利影响。

今天，在新加坡举行TPP部长级会议。由于最近日本表态，愿意在农业领域作出关税减免让步，令外界对今次会议能够取得进展有所憧憬。

中国对APEC的贸易依存度超过60%，一旦愈来愈多APEC成员加入TPP，中国的贸易条件难免有恶化之忧。如今推动亚太自贸区倡议，从一个更宽广的范围，包含不同实力的经济体，据此制订经贸「游戏规则」，不仅能够充分发挥在APEC内的「话语权」，相信还有利争取到比较有利的贸易条件。

昨天闭幕的APEC贸易部长会议达成一系列共识。可以预料，今年十一月举行APEC领导人非正式会议，中国在轮任主办国的有利条件下，将会全力推动亚太自贸区的进程。

至于今天在新加坡举行的TPP部长会议，在市场进入、农产品和国有企业补贴问题上，相信不容易达成共识。

然而无可否认，推动区域自由贸易建设，已然成为国际贸易发展的大趋势，也是影响中美经济力量对比关系和变化的关键因素。如今中国启动亚太自贸区进程，多少带有「舍近图远」的意味，因而积极发挥《区域全面经济伙伴协定》谈判的主导地位，加强与周边国家的经济合作，推动东亚一体化，并全面拉动国内产业和技术升级，显然是当前更切实的应变之道。

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