港报社评：FTAAP分化TPP影响，中国推动倡议解困--信报5月19日

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
2014年亚太经合组织（APEC)贸易部长会议昨天在青岛闭幕，会议同意制订《APEC推动实现亚太自贸区路线图》，反映中国除了积极推动《区域全面经济伙伴协定》（RCEP)，加强与周边国家的经贸联系外，还着力建设亚太自由贸易区（FTAAP)，以分化美国主导《跨太平洋战略经济伙伴关系协定》（TPP)所制订的「游戏规则」对中国的不利影响。
今天，在新加坡举行TPP部长级会议。由于最近日本表态，愿意在农业领域作出关税减免让步，令外界对今次会议能够取得进展有所憧憬。
中国对APEC的贸易依存度超过60%，一旦愈来愈多APEC成员加入TPP，中国的贸易条件难免有恶化之忧。如今推动亚太自贸区倡议，从一个更宽广的范围，包含不同实力的经济体，据此制订经贸「游戏规则」，不仅能够充分发挥在APEC内的「话语权」，相信还有利争取到比较有利的贸易条件。
昨天闭幕的APEC贸易部长会议达成一系列共识。可以预料，今年十一月举行APEC领导人非正式会议，中国在轮任主办国的有利条件下，将会全力推动亚太自贸区的进程。
至于今天在新加坡举行的TPP部长会议，在市场进入、农产品和国有企业补贴问题上，相信不容易达成共识。
然而无可否认，推动区域自由贸易建设，已然成为国际贸易发展的大趋势，也是影响中美经济力量对比关系和变化的关键因素。如今中国启动亚太自贸区进程，多少带有「舍近图远」的意味，因而积极发挥《区域全面经济伙伴协定》谈判的主导地位，加强与周边国家的经济合作，推动东亚一体化，并全面拉动国内产业和技术升级，显然是当前更切实的应变之道。
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瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注