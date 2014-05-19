新债招标：中国国开行交易所两年增发债收益率4.3935%，五年期4.9315%

《汇市简讯》未来一周风险事件或将推动欧元/美元升破近期交投区间
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
路透上海5月19日 - 业内人士周一透露，中国国家开发银行 稍早在交易所招标的两年和五年期固息增发债中标收益率分别为4.3935%和4.9315%。
业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为2.78倍和3.50倍。国开行稍早设定的招标区间分别为3.9997%-4.9981%和4.3051%-5.3015%。
该两期债是国开行2013年第一期 和第二期 的增发债，上市后同对应的原债券合并交易。其中两年期品种发行上限30亿元，五年期上限10亿元。
具体发行条款如下：
2013年第一期增发 2013年第二期增发
--------------------------------------------------
发行上限 30亿元 10亿元
期限/计息方式 两年固息 五年固息
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
起息日 2014年1月3日 2014年1月3日
缴款日 5月21日 5月21日
分销期 5/20-5/21 5/20-5/21
上市日 5月23日 5月23日
基本承销额 无 无
承销费 0.05% 0.10%
票面利率 5.80% 5.84%
--------------------------------------------------
国开行于2013年底开始在上海证券交易所发行金融债，但银行间债市仍是其发债的主战场。除此之外，日前该行再新开金融债通过商业银行发行渠道，债券发行方式更加多样化。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选