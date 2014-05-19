新债招标：中国国开行交易所两年增发债收益率4.3935%，五年期4.9315%

路透上海5月19日 - 业内人士周一透露，中国国家开发银行 稍早在交易所招标的两年和五年期固息增发债中标收益率分别为4.3935%和4.9315%。

业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为2.78倍和3.50倍。国开行稍早设定的招标区间分别为3.9997%-4.9981%和4.3051%-5.3015%。

该两期债是国开行2013年第一期 和第二期 的增发债，上市后同对应的原债券合并交易。其中两年期品种发行上限30亿元，五年期上限10亿元。

具体发行条款如下：

2013年第一期增发 2013年第二期增发

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发行上限 30亿元 10亿元

期限/计息方式 两年固息 五年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

起息日 2014年1月3日 2014年1月3日

缴款日 5月21日 5月21日

分销期 5/20-5/21 5/20-5/21

上市日 5月23日 5月23日

基本承销额 无 无

承销费 0.05% 0.10%

票面利率 5.80% 5.84%

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