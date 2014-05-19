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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 09:41 BJT

瑞达期货：沪胶将延续弱势，因割胶旺季全球天胶供应过剩

以下内容节选自5月19日的《期货日报》：

近期，受泰国抛储预期以及新胶上市的影响，沪胶承压下行。然而，当期价跌破14000元/吨一线时，买盘资金的介入又推升了期价。不过，鉴于产业层面的状况还是整体偏弱，沪胶后市将延续弱势。

5月迎来国内外割胶旺季，目前中国海南、云南天胶全面开割，泰国北部、中部产区也全面开割。国际橡胶研究组织IRSG称，2014年全球天胶供应过剩量将较此前预估高出逾三倍，达到10年来的最高水平。该组织去年12月预计过剩量至多为24.1万吨，目前的预估量超过71.4万吨，而且未来产量数据仍存在上调的可能。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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