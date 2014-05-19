港报社评：树欲静风不息，中越开战阴霾升--经济日报5月19日

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
在越南政府力遏下，排华骚乱暂息，昨亦无爆发大规模反华示威，但中越局势并未因此缓和，越南很可能对华作更多挑衅，加上美日背后拨火，中国是和是战要有充分准备。
外界关注越南民众昨号召上街示威反华，会否触发新一轮排华行动，但在越南政府强力遏制下，昨只有零星示威。
然而，越南不单不会放弃冲击中国，相反为了平息内部民族主义分子因政府遏制的不满，并转移人民视綫，越南或会加大在南海钻油台与中国碰撞，越南更可能将行动升级，包括以枪炮指向中国船，甚或不惜与中方爆发小型军事冲突。
近期中越冲突，美国更发声指风波是中国挑起，为越撑腰。若中越爆发军事冲突，美国更可尽收渔人之利。对于中日、中菲冲突，美国不愿见战火，因美日有安保条约、美菲有防务协议，若中日、中菲爆发战争，美国将面对出兵与否困局，因出兵不符美国人民意愿，不出兵则会打击其在亚太盟友的威信。中越开战，美国就无此尴尬，因美越无任何协议要美国为越出兵。
日本的利益与美亦相若，故美日可能积极扮演精人出口、出钱，怂恿越南对华出手。
南海风波恶，中国树欲静而风不息，北京对此要有充分的估算及准备，尤其若越南加大对中国的挑衅，中国是否不惜与越南打仗？若中国要打，那是否有足够的军事部署及实力可保必胜？中国又将如何安抚邻国以免美日从中挑拨？若是不打，中国又如何化解越南挑衅？如何利用外交及经济力量，拉拢东盟、施压美日，令南海局势走向缓和？打与不打对中国都是极严峻考验。
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瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注