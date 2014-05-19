港报社评：树欲静风不息，中越开战阴霾升--经济日报5月19日

在越南政府力遏下，排华骚乱暂息，昨亦无爆发大规模反华示威，但中越局势并未因此缓和，越南很可能对华作更多挑衅，加上美日背后拨火，中国是和是战要有充分准备。

外界关注越南民众昨号召上街示威反华，会否触发新一轮排华行动，但在越南政府强力遏制下，昨只有零星示威。

然而，越南不单不会放弃冲击中国，相反为了平息内部民族主义分子因政府遏制的不满，并转移人民视綫，越南或会加大在南海钻油台与中国碰撞，越南更可能将行动升级，包括以枪炮指向中国船，甚或不惜与中方爆发小型军事冲突。

近期中越冲突，美国更发声指风波是中国挑起，为越撑腰。若中越爆发军事冲突，美国更可尽收渔人之利。对于中日、中菲冲突，美国不愿见战火，因美日有安保条约、美菲有防务协议，若中日、中菲爆发战争，美国将面对出兵与否困局，因出兵不符美国人民意愿，不出兵则会打击其在亚太盟友的威信。中越开战，美国就无此尴尬，因美越无任何协议要美国为越出兵。

日本的利益与美亦相若，故美日可能积极扮演精人出口、出钱，怂恿越南对华出手。

南海风波恶，中国树欲静而风不息，北京对此要有充分的估算及准备，尤其若越南加大对中国的挑衅，中国是否不惜与越南打仗？若中国要打，那是否有足够的军事部署及实力可保必胜？中国又将如何安抚邻国以免美日从中挑拨？若是不打，中国又如何化解越南挑衅？如何利用外交及经济力量，拉拢东盟、施压美日，令南海局势走向缓和？打与不打对中国都是极严峻考验。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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