《独家新闻》欧美飞机业争端波澜再起，欧盟欲质疑波音87亿美元税惠

目前，据说欧洲官员已经准备回击，他们将对华盛顿州提供的87亿美元税收优惠提出质疑。下周柏林航空展时，英国、法国'德国及西班牙的部长可能会讨论这项议题。

欧盟执委会贸易事务发言人John Clancy将华盛顿州的举措称为“美国历史上，由州政府提供给民用航空产业的最大税收鼓励。”

Clancy在电邮中表示，欧盟非常关切这些补贴的真正数字，但不愿对尚在进行中的诉讼做出更多评论。

华盛顿州议会在去年11月时批准这项税收优惠，当时波音正考虑是否要在西雅图地区建造最新款的777广体客机。

这项税惠案规模超过经估算后的777X研发成本，空客发言人Maggie Bergsma说，这意味着波音的飞机“全部是由美国纳税人在负责出钱”。

波音表示，华盛顿州的减税决定适用于州内的整个产业，包括一些空客供应商，且该项减税案的设计也符合WTO规定。

“87亿美元的数字，是州政府预计在未来16年之内，针对整体商用航空产业的税收鼓励总额。”波音发言人Charlie Miller说。“波音获得的优惠将仅是其中的一小部分而已。”(完)