版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 10:27 BJT

海通期货：郑糖短期维持区间振荡，高库存有待消化

以下内容节选自5月19日的《期货日报》：

外盘原糖价格连续上扬后，上周五有所回落，ICE原糖7月合约下跌0.33美分/磅，报收于17.87美分/磅。尽管预期全球本年度糖市供应将短缺，甚至厄尔尼诺现象屡屡触及市场神经，但充裕库存仍在打压市场。国内也呈现疲态，现货销量不及预期，夏季饮料消费高峰临近却未见终端需求起色，高库存同样困扰着国内市场。郑糖短期维持区间振荡走势，行情的反转需要消费旺季启动，去消化供应过剩量。

上周郑糖价格的连续回升，更多的是市场思涨的心理效应。从持仓数据来看，5月以来，几乎一直是减仓节奏，资金热度减退，市场分歧变小，波段性行情难以实现。后期，高库存依然是个现实问题，如何解决过剩量将持续困扰市场。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐