台湾股市：微幅收高，疑政策护盘守住520行情

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透台北5月19日 - 台湾股市 周一微幅收高，表现优于多数亚洲股市。分析师表示，明日(520)为总统就职六周年，今日电子类股 及金融类股 在盘中都获得支撑，疑似特定买盘为政策护盘，预料在周三台指期结算前，现货大盘指数有机会往9,000点靠拢，后半周则进入盘整。
台湾加权股价指数今小幅收高0.13%或11.45点，收报8,899.90点。成交值 为715.05亿台币，上交易日修正后为768.42亿。
台新投顾分析师吴文清指出，台股尾盘出现特定买盘拉抬，政策护盘意味浓厚，且外资在期货市场持续做多，使得周三前台股现货市场仍有小量空间，将由权值股扮演撑盘角色，小型股则看个股表现。
“感觉上内部控盘(护盘)积极一点。〞他说。
台新投顾预估，明日大盘有机会上移至8,900-9,000点间交投，但交投料依旧谨慎，因担心周三5月台指期结算后，盘势重回整理。
今日金融类股收高0.34%，电子类股收升 0.14%，表现均优于大盘；5月台指期 则收高0.14%报8,888点。
美国股市周五收高，尾盘出现反弹，小盘股在近期大跌后小幅回升，且非必需消费品类股走强。
亚洲主要股市今日涨跌互见，本地时间14:43时，韩股 收扬0.08%，沪综指 则挫跌约1.1%。(完)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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