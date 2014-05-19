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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 14:57 BJT

台湾股市：微幅收高，疑政策护盘守住520行情

路透台北5月19日 - 台湾股市 周一微幅收高，表现优于多数亚洲股市。分析师表示，明日(520)为总统就职六周年，今日电子类股 及金融类股 在盘中都获得支撑，疑似特定买盘为政策护盘，预料在周三台指期结算前，现货大盘指数有机会往9,000点靠拢，后半周则进入盘整。

台湾加权股价指数今小幅收高0.13%或11.45点，收报8,899.90点。成交值 为715.05亿台币，上交易日修正后为768.42亿。

台新投顾分析师吴文清指出，台股尾盘出现特定买盘拉抬，政策护盘意味浓厚，且外资在期货市场持续做多，使得周三前台股现货市场仍有小量空间，将由权值股扮演撑盘角色，小型股则看个股表现。

“感觉上内部控盘(护盘)积极一点。〞他说。

台新投顾预估，明日大盘有机会上移至8,900-9,000点间交投，但交投料依旧谨慎，因担心周三5月台指期结算后，盘势重回整理。

今日金融类股收高0.34%，电子类股收升 0.14%，表现均优于大盘；5月台指期 则收高0.14%报8,888点。

美国股市周五收高，尾盘出现反弹，小盘股在近期大跌后小幅回升，且非必需消费品类股走强。

亚洲主要股市今日涨跌互见，本地时间14:43时，韩股 收扬0.08%，沪综指 则挫跌约1.1%。(完)
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