台湾汇市：台币收升至逾一周高位，特定交易令盘中震荡

* 盘中定盘价震荡，疑为大单进出 * 外资倾向汇入，寿险则有汇出需求 * 明日实质交投区估在30.080-30.160 路透台北5月19日 - 台币兑美元 周一收高至逾一周高位。交易员指出 ，今日汇市成交量略有放大，主要是日中出现特定交易作价需求令盘势略有震荡，盘面看似 活络，但价格仍囿于区间，料明日台币要突破此前阻力位亦需助力。 汇银人士指出，今日汇市开市清淡，然而午前11:00时出现大单作价，30.165的价格脱 离当时市场交投于30.100-30.140的主要区间甚远，令交易员有些错愕。不过稍后汇价很快 回归正常，寿险及部分进口商的美元买盘，与外资汇入力道相抵，让台币仍在近来的大区间 内来回。 〞其实偶尔有客人的flow(进出)都会来个几次(盘中作价)...不过因为最近都比较清淡 突然来个大量就吓了一跳。〞一外资银行交易员说。 台币今日收盘来到逾一周高点，前高为5月9日收在30.175元。 市场人士指出，整体而言台币汇价仍缺乏交投方向，这类特定交易或寿险的海外投资美 元买盘无法明显影响盘势，仍〞难有作为〞。不过台股尚无明显回档趋势，今日在亚洲股市 中表现相对亮眼，台币或仍有机会受到外资汇入的支撑于区间略略偏升。 不过交易员指出，台币要有效升破30.100仍需助力，台股持坚上攻或主要亚币趋升将较 有帮助。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间料在30.080-30.160；今日台币实质交易区间主 要在30.100-30.165，上日则在30.145-30.180。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价与上日 相同；一个月远汇报价 盘后来到30.100/30.115左右，上日纽约盘收在30.090 。 台湾股市 周一微幅收高，分析师认为520(总统就职日)可望出现护盘行情及周三 5月台指期结算仍有利大盘高档持坚。 证券交易所资料显示，外资及陆资在台 股买超24.50亿台币，连续五个交易日买超共计176.77亿台币。 韩国韩元 周一在出口商需求的扶助之下升值。 本周全球重要经济事件及数据如下： 5/19(一)：美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔会议发言； 5/20(二)：台湾4月外销订单、台湾第一季经常帐、德国4月PPI、英国4月CPI和PPI数据 、美国Redbook连锁店销售、日本4月进出口、贸易收支、澳洲央行公布5月政策会议记录、 日本央行货币政策会议、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景讲话； 5/21(三)：英国央行货币政策委员会5月会议投票结果、英国4月零售销售、美国抵押贷 款市场指数、欧元区5月消费者信心、美联储主席叶伦在纽约大学毕业典礼演说、欧洲央行 管委会会议、美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4月议息会议记录； 5/22(四)：台湾4月失业率、汇丰中国5月制造业PMI初值、欧元区5月Markit制造业/服 务业/综合PMI初值、英国第一季GDP修正值、美国5月Markit制造业PMI初值、美国4月成屋销 售年率、美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话； 5/23(五)：台湾标售30年公债、台湾4月工业生産和第一季经济成长率、德国第一季GDP 详细报告、美国4月新屋销售年率(万户)、欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.185 30.208 30.100-30.219 30.208 6.92 4.55 元太外汇经纪公司 30.182 30.203 30.110-30.205 30.205 2.38 2.29 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.175/-0.165 -0.175/-0.155 (完)