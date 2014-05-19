台湾央行：共发行4,061亿台币存单，存单发行余额减3.5亿

路透台北5月19日 - 台湾央行周一公布，共发行4,061亿台币存单，与今日存单到期金额4,064.5亿相较，存单发行余额减3.5亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,956

91天期 0.93 90

182天期 1.05 15

央行上日共发行3,585.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,561.5亿台币。