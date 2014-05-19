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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 10:30 BJT

期货日报：镍下跌只是短期调整，上涨趋势良好

以下内容节选自5月19日的《期货日报》：

近日来，伦敦期镍走出一波过山车行情，先是强劲上涨，而后是大幅下挫。与此同时，国内镍现货市场跟随外盘变动。据生意社数据监测，在期镍创出新高后，国内镍现货价格连续两日收阴，5月14日、15日开始大幅跳水，5月15日镍报价为134712.5元/吨，5月14日镍价为145825元/吨，这两日较5月13日的151925元/吨下跌幅度高达11.33%。

镍行业资深人士许保见表示，中国是镍的消费大国，4月经济数据疲软，从产出、投资到消费数据，都低于市场预期。“在下游需求难以跟上的时候，镍价不可能持续"疯狂上涨"，近几日出现回调下跌也属于正常现象。”(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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