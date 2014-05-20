台湾货币市场：5月20日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月20日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,042.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)6,848.2亿台币： 05/21 2,286.25亿台币 05/22 2,250.3亿台币 05/23 776亿台币 05/24 4,202.5亿台币 05/27 1,834.15亿台币 05/28 3,560.80亿台 币 05/29 21亿台币 05/30 2,860亿台币 06/02 6,565.20亿台币 06/03 2,492亿台币 --公债还本付息22.5625亿台币 05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币 05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --5/28：发行103/8期公债，金额预估300亿台币，该公债为30年期，5/23标售。 --月底企业缴交营利事业所得税，去年约1,500-1,800亿台币，初估最早银行6/3上缴台 银。 --月底缴交个人综合所得税。 **--6/11：个人综所税金融机构委托取款扣款日；去年共66万4,000余件，金额717亿台币 。 **--6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新；**资料来源为财政部财政资讯中心。 (记者 林妙容; 审校 高洁如)