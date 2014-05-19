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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 10:13 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元缓慢走升，获新西兰元交叉盘买气扶助

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* 新西兰元兑美元缓慢走升，从盘初的0.8630/35升至0.8646/49

* 新西兰元兑美元以外货币转而获得买盘，帮助提振新西兰元兑美元走势

* 美元兑日圆似乎停顿在101.50日圆水准，鼓舞盘中的新西兰元兑美元以外货币的买盘

* 新西兰元兑加元和澳元的涨势，帮助新西兰元今日早盘全面走升

* 上周五高位0.8657和5月13日高点0.8669先后为阻力位，20日移动均值0.8626为支撑位(完)

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