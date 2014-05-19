版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 10:28 BJT

报摘：现货猛涨带动鸡蛋期货再创新高，因担忧蛋鸡存栏不足

以下内容节选自5月19日的《中国证券报》：

鸡蛋1409合约自1月17日开启上行通道，近期表现依然坚挺，上周五盘中再创历史新高5278元/500kg，日内上涨1.50%至5276元/500kg，成交55.7万手，为上市以来次高点。1409合约上周累计上涨4.56%，1月17日以来累计涨幅则高达26.83%。 　“近期快速上涨的主要原因在于现货价格涨势迅猛，目前现货均价在5元/斤左右，而上月同期为4.2元/斤左右，上涨近20%。而其保持长期上涨的主因则在于今年对在产蛋鸡存栏不足的担忧。”银河期货研究员胡香君表示,从前20名持仓情况来看，近期多空争夺激烈，但多头仍占主导地位。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐