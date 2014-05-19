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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 10:13 BJT

台湾股市：早盘持平，投资者等待美联储及欧央行政策举动

路透台北5月19日 - 台湾股市周一早盘持平，与亚洲其他股市走势基本一致，投资者等待全球主要央行关于未来政策的言论。

0150GMT，加权股价指数 上涨2.03点至8,886.42点，上周五收平盘。

在欧洲央行料将降息，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)就退出量化宽松发布进一步声明前，投资者采取观望态度。

电子类指数 持平，但半导体类指数 下跌0.27%。

金融保险类指数 和营造建材类指数 同样持平，汽车类指数 上涨0.56%。(完)
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