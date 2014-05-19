中港个股：中集集团与胜狮货柜称美国展开53英尺集装箱双反调查，影响不大

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透香港5月19日 - 就美国对中国进口53英尺封闭式大型乾货集装箱展开初步阶段反倾销税和反补贴税调查（“双反”调查），中国两大集装箱制造商--中集集团 与胜狮货柜 均表示，事件对其业务影响不大。
作为双反调查对象之一，中集集团周一在联交所一份声明中称，去年集团向美国出口53英尺乾货集装箱的销售收入为6.4亿元人民币，占当年集装箱板块销售总收入和集团营业总收入的3.01%及1.11%，因此董事会认为，即使美国商务部和美国贸易委员会裁定对53英尺乾货集装箱征收反倾销和反补贴关税，对其整体业务经营和财务状况不会产生重大影响。
胜狮货柜亦表示，去年公司出口到美国的53英尺内陆乾集装箱的金额约6,969万美元，占当年营业额约5.43%，相信事件不会对其业绩及财务状况构成重大不利影响。
5月14日美国商务部宣布对中国进口的53英尺封闭式大型集装箱提出及展开双反调查，这是回应美国斯托顿拖车公司的申诉，指这类产品由中国政府资助并以低于公平价值在美国销售。被指控的倾销幅度为84.07%，及不低于2%的估计补贴率。
根据商务部的数据，2013年美国从中国进口的这类产品金额为1.84亿美元。
美国国际贸易委员会将于6月9日或之前对该调查作出初步裁定损害，倘若委员会初步裁定有合理迹象显示，从中国进口的53英尺内陆乾集装箱对美国国内产业之建立造成重大阻滞、或实质损害、或威胁实质性损害，该调查将继续进行，除非法定期限被延长，否则商务部将定于7月宣布其初步的反补贴税裁决，并于10月对反倾销关税作出其初步裁决。
香港时间10:10，中集H股跌1.96%，报14港元；其A股亦跌1.92%，报12.27元人民币。胜狮货柜跌0.62%，1.6港元。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注