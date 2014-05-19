中港个股：中集集团与胜狮货柜称美国展开53英尺集装箱双反调查，影响不大

路透香港5月19日 - 就美国对中国进口53英尺封闭式大型乾货集装箱展开初步阶段反倾销税和反补贴税调查（“双反”调查），中国两大集装箱制造商--中集集团 与胜狮货柜 均表示，事件对其业务影响不大。

作为双反调查对象之一，中集集团周一在联交所一份声明中称，去年集团向美国出口53英尺乾货集装箱的销售收入为6.4亿元人民币，占当年集装箱板块销售总收入和集团营业总收入的3.01%及1.11%，因此董事会认为，即使美国商务部和美国贸易委员会裁定对53英尺乾货集装箱征收反倾销和反补贴关税，对其整体业务经营和财务状况不会产生重大影响。

胜狮货柜亦表示，去年公司出口到美国的53英尺内陆乾集装箱的金额约6,969万美元，占当年营业额约5.43%，相信事件不会对其业绩及财务状况构成重大不利影响。

5月14日美国商务部宣布对中国进口的53英尺封闭式大型集装箱提出及展开双反调查，这是回应美国斯托顿拖车公司的申诉，指这类产品由中国政府资助并以低于公平价值在美国销售。被指控的倾销幅度为84.07%，及不低于2%的估计补贴率。

根据商务部的数据，2013年美国从中国进口的这类产品金额为1.84亿美元。

美国国际贸易委员会将于6月9日或之前对该调查作出初步裁定损害，倘若委员会初步裁定有合理迹象显示，从中国进口的53英尺内陆乾集装箱对美国国内产业之建立造成重大阻滞、或实质损害、或威胁实质性损害，该调查将继续进行，除非法定期限被延长，否则商务部将定于7月宣布其初步的反补贴税裁决，并于10月对反倾销关税作出其初步裁决。

香港时间10:10，中集H股跌1.96%，报14港元；其A股亦跌1.92%，报12.27元人民币。胜狮货柜跌0.62%，1.6港元。（完）

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