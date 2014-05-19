《分析》印尼矿石政策发威，带动镍价飙升及中国企业冶炼厂建设潮

**兴建中的冶炼厂**

抢在最前头的是苏拉威西矿业投资(Sulawesi Mining Investment)，这家由中国第二大不锈钢企业青山控股和印尼PT Bintang Delapan Group合资的公司，在印尼2009年警告矿石新规后，即开始规划在印尼建厂，目前正在兴建中，完工后将是印尼最大的工厂之一。

该项目部分资金来自中国的政策性银行--国家开发银行提供3.84亿美元贷款，将在印尼莫罗瓦利(Morowali)年产30万吨镍铁。

矿业谘询研究机构CRU驻北京分析师Peter Peng估计，2014年底前将有六、七座工厂在兴建中，另外还有20个项目，多数预计是较小的高炉型运营。

许多计划中的冶炼厂都由印尼当地公司与中国的赞助者合作。

“大家原都认为这些含镍生铁(NPI)项目将耗上好一段时间，但看来似乎其中一些建得比预期快，而且至少一、两座工厂明年就能完成。”花旗驻上海分析师Ivan Szpakowski表示。

中国罕王 表示已运送一些设备到印尼，以用于计划中的一座冶炼厂，并希望一旦印尼当局评估其炼厂计划是认真之举，就能获得一纸镍矿石出口许可。

“我们还没开始任何兴建工程。”一名公司发言人士说。“我们把设备运过去是为了向当地政府表明，我们真的由衷盼望和他们合作。”

两名消息人士称，Ibris Nickel也预计将和一家中国的企业合作兴建工厂，第一阶段生产预定在2015年下半年开始。

谘询顾问公司Wood MacKenzie预期，今年完工的加工产能约有1.65万吨，2016年底镍产能增至19万吨。

分析师称，印尼的行动获得交易商和镍矿商的全力支持，六个月前这些厂商中有四成都处于亏钱状态。

“重点在于，如果倒退的话，镍矿和在印尼的炼厂投资就玩完了。”Mitchell称。(完) (编译 李爽/王兴亚/张若琪 审校 蔡美珍)