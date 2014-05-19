台湾汇市：台币早盘实质价位偏升，仍难摆脱狭幅区间波动

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透台北5月19日 - 台币兑美元 实质价位周一早盘偏升测试。在欧元止跌回稳后，国际美元相对趋弱，令亚币略有喘息空间，其中台币此前往弱方测试难取得进展，一早即反向偏升，但仍在狭幅区间内，波动不大。
汇银人士指出，韩国央行此前疑似干预韩元 升势，令1,020元水位难以突破，今日尽管台币往强方略为靠拢，但在其他主要亚币未取得明显升势、交易盘尚未回温的情况下，亦难摆脱此前较为狭幅区间，30.100暂成台币升值阻力位。
“(台币往弱方测试)力道衰竭，就只好回测。”一位本地银行交易员说。
交易员并指出，欧元区可能于6月执行宽松政策的心理预期并未明显于汇市发酵，市场暂时仍对此议题保持观望，其影响性仍待观察。
早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.100-30.139，上日则在30.145-30.180。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价与上日尾盘差距不大；一个月远汇报价 早盘在30.081/30.090左右，上日纽约盘收在30.090。
交易员观察市场动态：
* 盘面仍主要由实质需求带动，交易盘退场
* 进出口商均小量抛补，预估30.100附近可吸引进口商进场
* 外资小量双向承作，方向不明显
* 台股 在平盘附近游走难以提供台币交投线索
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.100-30.150
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