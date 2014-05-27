中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，为七年期续发

路透上海5月27日 - 中国财政部周二公告称，将于下周三(6月4日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币记账式国债，为今年第六期七年品种续发。

刊登在中国财政部网站的公告显示，上述债券为第六期国债 的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债6月4日招标，具体招标时间为10:35-11:35。原发行部分当日停止交易一天；招标结束至6月9日进行分销；6月11日起与原发行部分合并上市交易。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年4月3日开始计息；票面利率4.33%。

财政部先后于4月2日和5月14日首发和续发了第六期国债，发行规模各为280亿和280.5亿元。首次续发中标收益率4.0402%，两次投标倍数分别为1.86倍和1.79倍。 （完）

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