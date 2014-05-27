中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，为七年期续发

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透上海5月27日 - 中国财政部周二公告称，将于下周三(6月4日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币记账式国债，为今年第六期七年品种续发。
刊登在中国财政部网站的公告显示，上述债券为第六期国债 的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债6月4日招标，具体招标时间为10:35-11:35。原发行部分当日停止交易一天；招标结束至6月9日进行分销；6月11日起与原发行部分合并上市交易。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年4月3日开始计息；票面利率4.33%。
财政部先后于4月2日和5月14日首发和续发了第六期国债，发行规模各为280亿和280.5亿元。首次续发中标收益率4.0402%，两次投标倍数分别为1.86倍和1.79倍。 （完）
浏览具体详情，请点击中国财政部网站 here (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%