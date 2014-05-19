更新版 1-中国债市动态：卖压转强现券收益率跌幅收窄，同业新规长期影响待观察

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
* 卖压转强，现券收益率跌幅收窄
* 同业新规刺激稍纵即逝，长期影响待观察
* IRS市场整体波动不大 (新增市场变化及更多评论等内容)
路透上海5月19日 - 多部门联手出台同业业务新规后，中国银行间债市周一早盘中长金融债收益率一度跌约5个基点(bp)，但随后卖压转强，致其跌幅不断收窄，并渐恢复至与上日相近水平。
交易员认为，从理论上讲，规范同业可能会令一部分“非标”投资需求转向标准化的债券，但从市场的实际表现来看，这一利好短期刺激并不强烈。至于更长时间段的影响，还需继续观察。
为规范规模日益膨胀的银行同业业务，中国央行协同三会及外管局上周五联合发布通知予以规范，业界流传的“9号文”靴子终落地，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度，尤其是此前狂飙的买入返售类非标业务。
上海一银行交易员称，开盘时金融债等买盘一度略占上风，但目前债券开始卖压转强，“(同业新规)的影响要中长期才能看出来，眼前的影响都是暂时的。”
至于现券买盘优势迅速转为卖压占上风，另一银行交易员认为，该消息短暂刺激过后，直接拉动作用不大，且将近6月，资金问题不可完全忽视。
“先了结等(收益率)反弹，在6月即将来临的时候，市场估计要担心资金了。”后一交易员指出。
利率互换(IRS)市场上早盘则微跌，整体波动较为有限。
另外，虽然140205等券的报价 和成交收益率 并未明显回升，但交易员透露，市场真实成交已渐恢复至上日水平附近。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.57元人民币，较上日结算价涨0.07元，或0.07%。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注