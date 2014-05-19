更新版 1-中国债市动态：卖压转强现券收益率跌幅收窄，同业新规长期影响待观察

* 卖压转强，现券收益率跌幅收窄

* 同业新规刺激稍纵即逝，长期影响待观察

* IRS市场整体波动不大 (新增市场变化及更多评论等内容)

路透上海5月19日 - 多部门联手出台同业业务新规后，中国银行间债市周一早盘中长金融债收益率一度跌约5个基点(bp)，但随后卖压转强，致其跌幅不断收窄，并渐恢复至与上日相近水平。

交易员认为，从理论上讲，规范同业可能会令一部分“非标”投资需求转向标准化的债券，但从市场的实际表现来看，这一利好短期刺激并不强烈。至于更长时间段的影响，还需继续观察。

为规范规模日益膨胀的银行同业业务，中国央行协同三会及外管局上周五联合发布通知予以规范，业界流传的“9号文”靴子终落地，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度，尤其是此前狂飙的买入返售类非标业务。

上海一银行交易员称，开盘时金融债等买盘一度略占上风，但目前债券开始卖压转强，“(同业新规)的影响要中长期才能看出来，眼前的影响都是暂时的。”

至于现券买盘优势迅速转为卖压占上风，另一银行交易员认为，该消息短暂刺激过后，直接拉动作用不大，且将近6月，资金问题不可完全忽视。

“先了结等(收益率)反弹，在6月即将来临的时候，市场估计要担心资金了。”后一交易员指出。

利率互换(IRS)市场上早盘则微跌，整体波动较为有限。

另外，虽然140205等券的报价 和成交收益率 并未明显回升，但交易员透露，市场真实成交已渐恢复至上日水平附近。