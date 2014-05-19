《路透晚报》--5月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：全国经济体改会议锁定九大任务，深化投资体制改革列首位

2014年是中国全面深化改革的开局之年。日前召开的全国经济体制改革工作会议锁定九大改革任务，包括深化投资体制改革、推进资源品价格改革和深化财税金融改革等。

--《热点聚焦》中国央行携三会重拳治银行同业，非标转标及资产证券化大势所趋

为规范规模日益膨胀的银行同业业务，中国央行协同三会及外管局周五联合发布通知予以规范，业界流传的“9号文”靴子终落地，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度，尤其是此前狂飙的买入返售类非标业务。

--《分析》中国可能放宽地方房地产调控，以减轻楼市放缓冲击

据参与政策讨论的政府经济学家透露，在房地产行业出现警报之际，中国可能通过地方层面来应对，因为政府在寻求避免楼市急剧放缓冲击经济的同时，也不愿看到房价出现另一轮的大涨。

--中国贸易：二季度出口料增约5%，建议加大外贸扶持力度--国家信息中心

中国国家信息中心经济预测部最新报告预计，二季度中国出口增速在5%左右，进口增速在4.5%左右；建议加大外贸扶持力度，优化出口产品结构，推进自贸区建设。

--中国房地产：4月70个大中城市房价同比涨幅降至11个月低位，涨势趋缓

中国官方数据显示，主要城市4月房价同比涨幅降至11个月低位，环比涨幅亦持续收 窄。在当前楼市进入调整的背景下，房价升势趋缓。

--投行观点：中国房地产下滑仍可控，下调今明两年GDP增速预期--瑞银

国际投行瑞银集团最新报告指出，中国政府仍有能力和意愿去缓和房地产下行带来的冲击，包括加大基础设施投资、放松房地产调控。因此，基准预测是房地产下滑被限制在可控范围内。但考虑到今年以来房地产活动弱于此前的预计，瑞银将今明两年中国国内生产总值（GDP）增速预测分别小幅下调至7.3%和6.8%，此前分别为7.5%和7.0%。

--中国企业：香港中旅集团副董事长王帅廷接受调查，因涉华润集团工作

香港中旅集团称，其副董事长、总经理王帅廷因涉嫌在华润集团工作期间严重违纪违法，目前正接受组织调查。

【固定收益】

--新债招标：中国国开行交易所两年期增发债需求略好，基金为主力需求机构

中国国家开发银行周一在交易所招标增发两期固息政策性金融债，两年期品种需求略好于五年期品种。市场人士表示，两年期品种期限较短，基金为主要需求方，而五年期品种由于发行量偏小，倍数稍高，但实际需求则略逊。

--新债招标：农发行三期增发债结果略低于二级，市场需求稳中再降

中国农业发展银行下午招标的三期固息增发债，中标结果虽均低于二级，但需求较之前一级稳中再降。市场人士表示，三期增发债投标倍数在3倍左右，显示一级市场整体需求尚可，但机构投标参与积极性较之前则继续降温。

--中国公开市场：一级交易商本周仍可上报多期限正/逆回购，及央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

--中国债市动态：卖压转强现券收益率跌幅收窄，同业新规长期影响待观察

多部门联手出台同业业务新规后，中国银行间债市周一早盘中长金融债收益率一度跌约5个基点(bp)，但随后卖压转强，致其跌幅不断收窄，并渐恢复至与上日相近水平。交易员认为，从理论上讲，规范同业可能会令一部分“非标”投资需求转向标准化的债券，但从市场的实际表现来看，这一利好短期刺激并不强烈。至于更长时间段的影响，还需继续观察。

--中国货币市场：缴税影响略显资金有向紧苗头，但主要回购利率表现平静

中国银行间资金市场周一主要质押式回购加权利率表现平静仅窄幅波动，三个月shibor下跌。但交易员表示，财税缴款影响已有显现，与上周相比早盘流动性稍有向紧，机构融入略显不易。

--中国货币市场：北京银行今年NCD发行额500亿元，各行总规模已超万亿

中国北京银行股份有限公司周一公告称，今年同业存单(NCD)发行额度为500亿元人民币。至此，已披露发行年度计划的15家银行2014年存单发行总规模已超万亿元，达10,300亿元。

--中国债市：回购利率变化不大IRS波动甚微，流动性若稳有望继续盘整

与一度受同业新规扰动的现券相比，中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周一表现相对淡静，因资金价格波动不大，且后市预期不甚明朗。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价收贬，市场供求均衡状态延续

中国人民币兑美元周一随中间价方向收贬。交易人士认为市况延续上周的走势，大体上反应了市场供求力量；客盘仍处于较为谨慎的状态，缺乏一致方向。

--CNH动态：离岸现汇小幅收低，市场缺乏方向

离岸人民币现汇周一小幅收低，成交相对静淡。市场人士指出，近期市场缺乏消息面，且在岸走势也相对平淡，离岸交易员无所适从。

--离岸人民币：易方达在欧洲推出RQFII A股ETF，首支在Euronext挂牌

在欧洲力争成为离岸人民币中心之际，中国内地第四大公募基金--易方达旗下香港公司周一于欧洲推出一支RQFII（人民币合格境外机构投资者）A股交易所买卖基金（ETF），这将是首支在NYSE EURONEXT交易所挂牌的RQFII ETF，将可吸引更多欧洲投资者进入中国市场。

--离岸人民币：台湾金管会月底或惩处已金检的八家承做TRF的银行--中央社

台湾官方通讯社--中央社周一报导，金管会针对日前已金检的八家银行已要求针对其金检缺失陈述意见。若需要惩处预计将在月底前处分。

--离岸人民币：建行计划于法兰克福发行两年期债券，指导利率为3.60%

根据销售文件，按市值计中国第二大银行--建设银行计划发行两年期人民币债券，将在法兰克福挂牌。该债券发行人为建行法兰克福分行，初步指导利率为3.60%。

【证券/行业】

--中国钢铁：要严控新增产能，对新建项目等量或减量置换--工信部官员

中国工业和信息化部副部长苏波指出，当务之急是严格控制钢铁工业新增产能。重点是严格把关钢铁新建产能的核准，指导地方做好在建项目的清理，对新建项目实行等量或减量的置换。

--中国股市：沪综指收跌1.1%至三周新低，受治理整顿非标资产消息拖累

中国股市沪综指周一收跌1.1%至三周新低。央行等部门出台措施治理整顿非标资产的消息冲击银行权重股，并拖累大盘走低。分析师指出，未来管理层或出台更多稳增长措施，以对冲治理银行同业业务所带来的负面影响。

--《特写》绿城宋卫平走过风雨终弃城，意兴阑珊后寄望融创孙宏斌

中国两家知名民营房地产商融创中国 1918.HK 及绿城中国 3900.HK＂联婚＂计划招来蜚短流长，有内地基金经理指绿城中国创办人兼主席宋卫平因好赌而要卖掉绿城。宋卫平周末发出一份直抒胸臆的公开信，解释出售股份是因为退休的需要，并相信融创和其主席孙宏斌能把绿城带进美好的新天地。

--路透专访：复星旗下葡萄牙保险公司将增配全球房地产和股票--董事长

中国最大综合性民营企业--复星国际上周完成对葡萄牙保险公司的收购，将其逾百亿欧元保险资产纳入麾下。未来复星的投资理念将会嵌入欧洲保险子公司，短期内后者投资策略中将会增加全球房地产和股票的配置。

--券商观点：中国券商向现代投行积极转型，长期享有创新溢价--国泰君安

中国国泰君安证券最新研究报告指出，上周五召开的券商创新大会已明确国内证券公司要积极向现代投资银行转型，国内券商股将长期享有创新溢价，行业的市场集中度将提高，在未来数年将催生出初步国际化的全能型投行，以及在某些业务领域领先的精品券商。

--中国个股：成飞集成公布重组预案，拟定向增发购近160亿元军工资产

在中国重工去年首开军工重大总装资产证券化先河后，停牌近五个月的成飞集成周一公布重组预案，拟向中国航空工业集团、华融资产管理公司、江西洪都航空工业集团发行股份购买资产，标的资产预估值158.47亿元人民币。

--港股业绩：康师傅首季净利按年增22.4%，饮品毛利率大增

中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股周一公布，2014年一季度净利按年增加22.39%，受惠于分销成本下降以及主要原材料价格下跌，带动饮品毛利率大增。

--中国期货：上期所启动有色金属期指仿真交易，以完善相关业务规则

中国上海期货交易所称，该所周一（19日）正式启动上期有色金属指数期货仿真交易，冀通过仿真交易进一步完善相关业务规则，积累商品指数期货相关的风控经验。

--台越关系：台塑河静厂损失约300万美元，中国撤侨延宕工程进度