《中国债券市场每日交易备忘》--5月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多40亿元人民币一年固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.47% 国开行至多50亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.87% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.98% 国开行至多60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.10% 国开行至多50亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.14% 海通证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行和中行等承销 财通证券4.5亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信银行主承 东北特殊钢集团7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，国开行和招行主承 唐山港 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 北京京煤集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+/AA)，华夏银行主承 湖南高速公路建设开发19亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承 交通运输部上海打捞局8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，招商银行主承 沈阳焦煤股份5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 国电集团65亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，农行和光大银行主承 恒力集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农业银行主承 宁夏宝丰能源集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承 山西潞安矿业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和民生银行主承 福耀玻璃 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，招商银行主承 陕西煤业化工集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，浙商银行主承 天津滨海新区建设投资集团25亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和中信证券主承 深圳水务集团2.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承 红狮控股集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 碧水源 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承 重庆渝涪高速公路3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 安徽省供销商业总公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 天津市旅游控股集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，渤海银行主承 重庆机电控股7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 中国建筑第三工程局8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，工行和农行主承 云南机场集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 新疆五家渠蔡家湖国资公司12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国海证券和信达证券主承 上海永业企业集团5亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券主承 深业集团24亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债簿记建档(主体评级AAA)，国信证券主承 合肥高新建设投资集团10亿元七年期浮息债簿记建档(主体评级AA)，中航证券主承 合肥高新建设投资集团5亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中航证券主承 平安银行 15亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标 =========================================================================== 二、新债上市： 中国北车 20亿元九个月期超短融011428005，票面利率4.70% 中投证券9.5亿元三个月期短融071432002，票面利率4.57% 甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融041464033，票面利率5.60% 湖北省联合发展投资集团14亿元九个月期短融041464034，票面利率5.63% 安阳钢铁集团8亿元一年期短融041459011，票面利率8.00% 南昌市政公用投资控股公司5亿元一年期短融041453062，票面利率5.42% 广东省广业资产经营5亿元七年期投资人选择权(5+2)中票101464017，票面利率6.58% 北京控股集团30亿元七年期中票101474005，票面利率5.55% 江苏井神盐化3亿元三年期中票101466003，票面利率7.50% 农发行50亿元三年期固息债140433，票面利率4.83% 武威经济发展投资集团8亿元七年期固息债1480065，票面利率8.20% 新疆凯迪投资9亿元七年期固息债1480215，票面利率7.80% 萧山经济技术开发区13亿元七年期固息债1480285，票面利率6.90% ============================================================================ 三、缴款： 海南发展控股12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480297，票面利率6.48% 中国石化 100亿元六个月期超短期融资券 中国建材 45亿元九个月期超短融 山东清源集团3.5亿元一年期短融 辽宁日报传媒集团1.8亿元一年期短融 武汉城投开发集团30亿元一年期短融 山东钢铁30亿元一年期短融 菱花集团2.5亿元一年期短融 温州港集团3亿元一年期短融 安徽水利 1亿元一年期短融 东北证券12亿元三个月期短融 东吴证券 10亿元三个月期短融 江苏交通控股15亿元五年期中票 北京经济技术投资开发总公司15亿元五年期中票 大连普湾工程项目管理25亿元五年期中票 保利能源控股6.5亿元三年期中期票据 中升(大连)集团6亿元两年期中票 新汶矿业集团8亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国铝业公司80亿元五年期固息债098087到期兑付，票面利率3.8% 三一集团19亿元三年期中票1182165到期兑付，票面利率5.26% 申银万国证券20亿元三个月期短融1490032到期兑付，票面利率5.32% 紫江企业 2亿元一年期短融041353036到期兑付，票面利率4.44% 大冶有色金属8亿元一年期短融041355020到期兑付，票面利率4.44% 河南投资集团5亿元一年期短融041356015到期兑付，票面利率4.25% 广州港集团5.3亿元一年期短融041359038到期兑付，票面利率4.06% 镇江城投集团8亿元一年期短融041359039到期兑付，票面利率4.44% 重庆对外经贸集团6亿元一年期短融041361025到期兑付，票面利率4.77% 天津城市基础设施投资集团50亿元一年期短融041361026到期兑付，票面利率4.06% 河南国资控股运营集团5亿元一年期短融041365007到期兑付，票面利率4.44% 盐城国资投资集团5亿元一年期短融041371006到期兑付，票面利率4.44% 08蒙奈伦债 088011付息 09农行011 092501付息 09农行012 092502付息 09农行013 092503付息 09中铝业债2 098088付息 10附息国债13 100013付息 10国开12 100212付息 10兴城投债 1080063付息 10中油股MTN2 1082098付息 10中油股MTN3 1082099付息 11铁道MTN1 1182163付息 11渝化医MTN1 1182164付息 11苏国信MTN1 1182166付息 13附息国债10 130010付息 13郑州银行债01 1320023付息 13郑州银行债02 1320024付息 13阳煤化MTN1 1382248付息 13川电力MTN1 1382256付息 13浙小商MTN1 1382257付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --新华社周一援引中国证监会主席肖钢报道，证监会为稳定市场预期，从６月到年底，计划发行上市新股100家 左右，并按月大体均衡发行上市。 --中国国家外汇管理局周一在官网公布，将进一步完善跨境担保外汇管理。 5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值 (4月初值48.3) 5/28公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 曹巍浩/李宏薇；审校 丁淑琴)