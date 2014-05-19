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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 10:37 BJT

台湾债市：指标五年券殖利率随美债走高因楼市数据强劲，结束连三跌

路透台北5月19日 - 台湾指标五年公债殖利率周一反弹，随美债走高。由于美国意外强劲的楼市数据显经济增强，令台债殖利率结束先前连三日下跌行情；但10年券相对强劲，殖利率仅在平盘附近震荡。

交易员表示，目前交易商手上大多有多头部位，各方不愿见到殖利率大幅走高，但却又苦无将殖利率压低向下带的好契机。他们认为，若由10年券来看，殖利率压低后台债的卖压看来并不大，但浮额的清洗也相当必要，否则不易走出大行情。

〞今天其实很冷清，大家交易的意愿不高。〞一位民营银行交易员说。

他们也表示，目前各方对台债行情仍偏多看待，今日公债弹幅有限，这其中尤其相对看好10年期券的走势。但目前多头仍在等待消息面的刺激，比如美债殖利率大跌、股市、或周末的30年券标售利多等。

周五将标售30年期公债103/8期，交易员认为，若是该期公债标售结果在2.05%附近则有望带动台债新一波殖利率下跌行情。

该期公债预定标售金额300亿台币，28日交割。

美国公债价格周五走低，因意外强劲的楼市数据直指美国经济正逐步增强，带动指标10年期公债收益率从六个月低位反弹。10年期德债收益率 周五报1.33%，较可比美债收益率低1.19个百分点。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.02-1.025%

* 10年公债103/6 ：1.485-1.495%

本地时间10:37最新报价：

* 五年公债103/4殖利率升0.17基点报1.0205%。

* 10年公债103/6殖利率跌0.15基点报1.4835%。

* 台股加权股价指数 跌0.05%。

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