欧洲个股：德意志银行计划新募110亿美元补充资本，获卡塔尔王室投资

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
* 德意志银行将募集80亿欧元新资本
* 将通过股权出售和63亿欧元供股进行募资
* 卡塔尔王室成为新的战略投资者
路透法兰克福5月18日 - 德国最大银行--德意志银行(Deutsche Bank) 周日宣布，计划募集80亿欧元(110亿美元)新资本，卡塔尔王室将成为新的战略投资者。该银行此举是为了结束对其资本强健程度的争议。
该银行已经在2010年筹集102亿欧元股本，2013年再次募得30亿欧元，但仍不足以平息投资者对其资本情况的担忧，因为该银行正面临越来越高的监管要求。
本次现金注资将支持德意志银行扩展投资银行业务，尤其是在美国。此前，竞争对手巴克莱(Barclays) 和瑞银集团(UBS) 等纷纷撤出该领域，德意志银行打算填补它们留下的空缺。
“现在是选择加强或退出的时刻。我们要么确定战略并加强该业务，要么就得考虑其他选择，”一位熟悉交易的消息人士称，“对我们而言，其他选择从来就没什么吸引力。”
新资金还将帮助该银行提高其法定资本充足率。欧洲央行正在对该地区的大型银行开展严格的审查，并将于11月成为欧元区头号银行业监管者。
不过这也凸显出，该银行距离雄心勃勃的复兴目标有多远；而且，沉重的罚金与和解费用负担和落后的盈利能力，令管理层通过保留获利来增强资本的努力受阻。
德意志银行声明称，一笔价值17.5亿欧元的资金来自卡塔尔首相Hamad Bin Jassim Bin Jabor Al-Thani拥有和控制的投资公司。该银行还计划通过向现有股东供股再募集63亿欧元。
熟悉该交易的一位消息人士称，这家卡塔尔投资者尚未对董事会席位提出要求，德银也尚未向其支付任何特别费用。他称，“他们和其他投资者一样。”
德意志银行称将在美国聘请顶级金融人士，重点关注“加速增长计划”，在三年中投入约2亿欧元为其在德国和欧洲的零售业务改善技术，还将聘雇最多100名顾问来支持其大企业客户。
德银还计划，在三年内将把重要新兴市场的财富管理团队人数扩充15%。
加强资本的举措将提升该银行的核心一级资本充足率(CET1)约230个基点，从2014年第一季末的9.5%升至11.8%。该比率是衡量一家银行抵御压力的指标。
提高后的资本充足率将接近瑞银等对手。瑞银最新的CET1为13.2%。瑞士信贷最新资本充足率为10.0%，并计划根据监管要求，在2019年前将该比率升至逾16%。巴克莱计划在2016年前该比率达到11%。
消息人士称，德意志银行的增资决定源于“管理层的主动决策”，并非迫于监管压力。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注