企业并购：江森自控将旗下汽车内饰业务出售给上汽集团麾下公司

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透纽约5月18日 - 汽车配件生产企业江森自控(Johnson Controls) 周日表示，已同意将旗下汽车内饰业务出售给其与延锋汽车饰件系统有限公司(上汽集团下属零部件企业华域汽车全资子公司)的合资企业。上汽集团是中国最大汽车制造企业。
江森自控发言人称，公司持有合资企业30%的股权，为合资企业贡献30亿美元的营收。该发言人称，这家新成立的合资企业总营收将为75亿美元。
这笔交易由江森自控旗下汽车内饰业务，与上汽集团旗下零部件企业华域汽车的全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司达成。
江森自控此前曾表示，正在评估对该部门的战略选择，该部门年营收约为40亿美元，但一直难以扭亏为盈。
江森自控发言人称，考虑到现有客户关系，该公司保留了“一小部分”内饰业务。那些不包括在协议里的工厂将继续在江森自控的现有网络内运营。
该交易料将于2015年上半年结案，该协议属非现金交易，由双方共同注入资产组成.
新公司总部将位于上海。并在美国、欧洲、中国、日本和印度设有全球工程、研发和客户中心。
江森自控董事长兼首席执行官穆安礼(Alex Molinaroli)表示,“此举也充分印证了江森自控集团对中国这一越来越重要的全球汽车产业中心的郑重承诺。”(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注