中国资管：上周37款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增近八成

路透北京5月19日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（5月10日-5月16日）共有26家信托公司发行了37款集合信托产品，发行量环比增加7款。

37款新发行产品中，35款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.65亿元，环比增加0.81亿元，降幅为43.82%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为98.15亿元，环比增加42.81亿元，增幅为77.37%。

其中，募集规模最大的是华澳信托发行的“长昊22号华夏幸福北京丰台科技园项目股权投资集合资金信托计划”，募集规模为10.00亿元。这是一款房地产领域股权投资类产品。

从期限上看，37款新发行产品中，共有35款公布了期限，平均期限19.74个月，环比缩短7.16个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 10 8.93% 上升0.11个百分点

24个月期 18 10.13% 上升0.04个百分点

从资金运用领域来看，房地产领域产品发行了10款，工商企业和基础设施领域产品各行了9款，金融领域产品发行了3款，证券投资领域产品发行了1款，其他领域产品发行了5款。

从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了14款，组合运用和权益投资类产品各发行了6款，债权投资和股权投资类产品各发行了5款，证券投资类产品发行了1款。

**成立集合信托产品49款**

上周共有19家信托公司成立了49款集合信托产品，发行量环比增加11款。

49款成立产品中，34款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.60亿元，环比下降0.43亿元，降幅为42.06%。

其中，中融信托发行的“丹阳安居6号财产权信托计划”募集规模最大，为2.75亿元。这是一款房地产领域权益投资类产品。

上周共有34款新成立产品公布了期限，平均期限15.53个月，环比缩短2.93个月。上周共有21款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率8.53%，环比下跌0.64个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了17款，信贷资产领域产品成立了10款，基础设施领域产品成立了5款，房地产领域产品成立了4款，金融领域产品成立了3款，工商企业领域产品成立了2款，其他领域产品成立了8款。