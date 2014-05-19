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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 10:49 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元周五收低后下行趋势持续

0231 GMT

* 周五下跌0.2%，阻止了关键的空头日线反转--走势仍然下行

* 亚洲时段呈十字星，此前澳元走势温和--周末消息利空欧元

* 希腊政治疑虑，欧洲央行(ECB)执委普雷特温和表态 影响市场

* 5、10和20日均线走低--波林格区间扩大--看空趋势确立

* 下一重要支撑位1.4465，为11月-1月升势76.4%回档位(完)

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