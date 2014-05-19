投行观点：中国实体经济不同部门的利率走势分化助推结构调整--中金

路透北京5月19日 - 中国国内大型投行--中金公司在最新研究报告中指出，中国实体经济不同部门的利率走势出现分化，相对有利于经济结构调整；稳增长政策不应再次吹大房地产泡沫，而应该采取定向宽松以刺激消费和其他领域的投资增长。

中金测算结果显示，截至2014年一季度，中国一般制造业企业的实际利率绝对水平仍偏高，达到10.2%，但较去年二季度小幅回落；房地产部门实际利率则大幅上升，从此前的负利率升至3.1%；居民部门实际利率2.9%，较去年二季度也有明显回升。

“实际利率总体水平上升将抑制总需求的扩张，但是不同部门的实际利率走势分化则相对有利于经济结构调整，”中金首席经济学家彭文生在报告中称。

他并详细称，家庭部门实际利率上升有利于消费增长，制造业实际利率变动不大意味着制造业投资增速下行空间有限，而房地产实际利率大幅上升预示房地产销售和投资将进一步放缓。

“未来房屋销售压力可能带动房价环比涨幅继续下行，从而导致房地产部门的实际利率继续回升，可能进一步抑制房地产开发投资增速，”报告称。

而一般企业的实际利率仍然偏高，可能是制造业投资增速今年下滑的一部分原因。进入二季度，PPI环比和同比跌幅出现收窄的迹象，同时经济放缓和货币政策的微调措施可能有助于降低贷款加权平均利率，从而降低一般企业部门的实际利率，有利于制造业投资企稳。

再看家庭部门的实际利率，虽然有温和回升，但总体看2.9%左右的实际利率水平相对于其他经济部门的实际利率并不算高。在国内，利率上升带来的收入效应可能要大于替代效应。

“前瞻地看，未来银行理财产品收益率难以大幅上升，未来CPI涨幅可能随着猪周期的启动而温和上行，家庭部门的实际利率水平将相对企稳，”中金称，“因此，消费增长将保持平稳。”

中金认为，房地产销售和投资的下滑是短期内拖累经济增长的主要因素，政策需要一定的宽松来对抗总需求的疲弱。

“从政策的角度看，重新诱发房价上涨预期将导致房地产泡沫进一步扩大，无异于饮鸩止渴，”报告称，即使货币政策实行定向宽松，名义利率在央行稳健货币政策基调下难以大幅下降，因此难以充分抵消房价预期的降幅。