投行观点：中国实体经济不同部门的利率走势分化助推结构调整--中金

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透北京5月19日 - 中国国内大型投行--中金公司在最新研究报告中指出，中国实体经济不同部门的利率走势出现分化，相对有利于经济结构调整；稳增长政策不应再次吹大房地产泡沫，而应该采取定向宽松以刺激消费和其他领域的投资增长。
中金测算结果显示，截至2014年一季度，中国一般制造业企业的实际利率绝对水平仍偏高，达到10.2%，但较去年二季度小幅回落；房地产部门实际利率则大幅上升，从此前的负利率升至3.1%；居民部门实际利率2.9%，较去年二季度也有明显回升。
“实际利率总体水平上升将抑制总需求的扩张，但是不同部门的实际利率走势分化则相对有利于经济结构调整，”中金首席经济学家彭文生在报告中称。
他并详细称，家庭部门实际利率上升有利于消费增长，制造业实际利率变动不大意味着制造业投资增速下行空间有限，而房地产实际利率大幅上升预示房地产销售和投资将进一步放缓。
“未来房屋销售压力可能带动房价环比涨幅继续下行，从而导致房地产部门的实际利率继续回升，可能进一步抑制房地产开发投资增速，”报告称。
而一般企业的实际利率仍然偏高，可能是制造业投资增速今年下滑的一部分原因。进入二季度，PPI环比和同比跌幅出现收窄的迹象，同时经济放缓和货币政策的微调措施可能有助于降低贷款加权平均利率，从而降低一般企业部门的实际利率，有利于制造业投资企稳。
再看家庭部门的实际利率，虽然有温和回升，但总体看2.9%左右的实际利率水平相对于其他经济部门的实际利率并不算高。在国内，利率上升带来的收入效应可能要大于替代效应。
“前瞻地看，未来银行理财产品收益率难以大幅上升，未来CPI涨幅可能随着猪周期的启动而温和上行，家庭部门的实际利率水平将相对企稳，”中金称，“因此，消费增长将保持平稳。”
中金认为，房地产销售和投资的下滑是短期内拖累经济增长的主要因素，政策需要一定的宽松来对抗总需求的疲弱。
“从政策的角度看，重新诱发房价上涨预期将导致房地产泡沫进一步扩大，无异于饮鸩止渴，”报告称，即使货币政策实行定向宽松，名义利率在央行稳健货币政策基调下难以大幅下降，因此难以充分抵消房价预期的降幅。
“稳增长不应该通过降低房地产行业面临的实际利率，而应该通过其他领域的定向宽松（包括财政政策和货币政策的放松），来支持基建和制造业投资，”中金称。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注